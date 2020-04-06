Коронавирус

55 минут назад

В Липецке начали работу виртуальные детские сады

13 864
#самоизоляция #коронавирус
В Липецке начали работу виртуальные детские сады

В Липецке приостановлена работа дошкольных образовательных учреждений, функционируют лишь дежурные группы. Чтобы позволить детям и в это время всесторонне развиваться в профильном департаменте администрации города запустили проект «Виртуальный детский сад». 

- С сегодняшнего дня воспитатели, психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре будут размещать на сайтах садиков, а также в группах социальных сетей дошкольных учреждений видеозанятия, рекомендации, консультации. Участие в программе для родителей добровольное, - сообщили в департаменте образования администрации Липецка. 
 
Наряду с пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями, дети входят в группу риска, так как их организм в наибольшей степени подвержен различным инфекциям, да и вероятность осложнений существенно выше. Поэтому родителям настоятельно рекомендуют исключить контакты между детьми и соблюдать режим самоизоляции.

13 864
#самоизоляция #коронавирус

Комментарии (13)

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ИК-3

5 минут назад
А зоны виртуальные будут, а срока?
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Навальненок

22 минуты назад
А виртуальные митинги будут?
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Путенский беспредел

23 минуты назад
Тогда и оплата тоже вертуальная
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Истеричная ипотечная разведенка с прицепом

29 минут назад
Обучаю ананизму дистанционно
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пивной алкан

30 минут назад
виртуальную пивнуху откройте
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Матрица

31 минуту назад
Ребята у вас две таблетки
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Нонка

35 минут назад
могу виртуальный микроминетик сделать
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просто

36 минут назад
С садиками то зачем клоунаду устраивать,со старшими "дистанционно отучись" и тут еще...
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Сосед

39 минут назад
Сплошная показуха — попробуйте детей заставить эти видеозанятия смотреть.
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Как то так.

42 минуты назад
Видеозанятия,рекомендации,консультации.Стесняюсь спросить-а кому они нужны?
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