55 минут назад
В Липецке начали работу виртуальные детские сады
В Липецке приостановлена работа дошкольных образовательных учреждений, функционируют лишь дежурные группы. Чтобы позволить детям и в это время всесторонне развиваться в профильном департаменте администрации города запустили проект «Виртуальный детский сад».
Наряду с пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями, дети входят в группу риска, так как их организм в наибольшей степени подвержен различным инфекциям, да и вероятность осложнений существенно выше. Поэтому родителям настоятельно рекомендуют исключить контакты между детьми и соблюдать режим самоизоляции.
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