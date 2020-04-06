В Липецке начали работу виртуальные детские сады

В Липецке приостановлена работа дошкольных образовательных учреждений, функционируют лишь дежурные группы. Чтобы позволить детям и в это время всесторонне развиваться в профильном департаменте администрации города запустили проект «Виртуальный детский сад».

- С сегодняшнего дня воспитатели, психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре будут размещать на сайтах садиков, а также в группах социальных сетей дошкольных учреждений видеозанятия, рекомендации, консультации. Участие в программе для родителей добровольное, - сообщили в департаменте образования администрации Липецка.



Наряду с пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями, дети входят в группу риска, так как их организм в наибольшей степени подвержен различным инфекциям, да и вероятность осложнений существенно выше. Поэтому родителям настоятельно рекомендуют исключить контакты между детьми и соблюдать режим самоизоляции.



