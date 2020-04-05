Погода в Липецке

сегодня, 15:47

Ветер в Липецке усилится

5 1423
#ветер
1
Ветер в Липецке усилится
В ближайший 1-3 часа в Липецке ожидается усиление северо-восточного ветра с  порывами до 17 м/с. Об этом предупреждает главное управление ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
5 1423
#ветер
1

Комментарии (5)

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Никола

7 минут назад
Коронование дерева или санитарную обрезку надо делать регулярно. Нельзя ждать падения деревьев .
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Ы

33 минуты назад
ИК-3, ветер со свинарника
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Ваш

40 минут назад
Ленин, не дай бог. Мы этот ад 70 лет терпели, он до сих пор никак не кончится
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ИК-3

56 минут назад
Ветер не с Италии?
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Ленин

сегодня, 16:06
Пора возвращаться в СССР!
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