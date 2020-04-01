Общество

51 минуту назад

В Липецкой области нет запрета на передвижение на личном автотранспорте

12 2051
#коронавирус #сидимдома
2
В Липецкой области нет запрета на передвижение на личном автотранспорте

В то же время автоинспекторы ловят находящихся на карантине как контактных с больными коронавирусной инфекцией автовладельцев.

Со вчерашнего дня в администрацию области обращаются липчане с жалобами на факты остановки их личного автотранспорта сотрудниками УМВД ГИБДД по Липецкой области. Люди недоуменно интересуются, почему это происходит?

- Это происходит в связи с введенным режимом повышенной опасности и распространением коронавирусной инфекции. Обращаем внимание жителей, что запрет на передвижение по территории региона на личном автотранспорте отсутствует. В то же время сотрудниками УМВД ГИБДД ведется проверка по фактам передвижения, в том числе на личном транспорте, лиц, находящихся на карантине. В соответствии со списками Роспотребнадзора это лица, прибывшие из-за рубежа в течение двухнедельного периода без признаков инфицирования, - сообщили GOROD48 в администрации области.

Кроме всего прочего, автоинспекторы информируют водителей о необходимости соблюдения режима самоизоляции и максимального ограничения контактов.
12 2051
#коронавирус #сидимдома
2

Комментарии (12)

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Люда

1 минуту назад
Полиция останавливает людей на улице, даже идущих в магазин и выписывают предупреждения.На каком основании?Если человек не на обязательном карантине из-за контактов с заболевшим или не вернулся из поездки, выписывать предупреждения всем подряд не должны.Только тем кто нарушил личный карантин, а не самоизоляцию.Полиция плохо изучает документы.
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Люда

1 минуту назад
Полиция останавливает людей на улице, даже идущих в магазин и выписывают предупреждения.На каком основании?Если человек не на обязательном карантине из-за контактов с заболевшим или не вернулся из поездки, выписывать предупреждения всем подряд не должны.Только тем кто нарушил личный карантин, а не самоизоляцию.Полиция плохо изучает документы.
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Надежда

6 минут назад
Совсем обнаглели скоро в туалет пойдёшь и будут контролировать
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Сознательный гражданин

18 минут назад
Если введут спец.пропуска на машины,людей на улицах станет в разы меньше! Игорь Георгиевич, примите к сведению пожалуйста!
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Автохам

22 минуты назад
Бугага))))
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Гость

26 минут назад
Да успокойтесь, вы, просто очередной отмаз, для беспричинной остановки, чтоб бухеньких искать, которых с каждым днем все больше и больше.Ведь что у нас народ делает, когда стресс, безденежье, ни какой перспективы завтрашнего дня, безработиться и запреты? Правильно бухает почерному....
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добрый ээх

29 минут назад
под свои пердольники админы закон сооставили на тачьках по тому как, полное противостояние,пешим нельзя на авто можно..где логика, забить на все что ли что то тошно от этой бредятины
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добрый ээх

31 минуту назад
мать вашу а почему я пешим не могу тогда передвигатся?????????????????????? Что за бред происходит,мне надо на работу мать вашу я сам по себе один работаю.........истерить начинаю а так и до беды не далеко
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Ковид19

34 минуты назад
Запрет передвижения, ...читай инфу..А НЕ КАРТИНКИ РАССМАТРИВАЙ..(((Букавки знаешь уже..???
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Сознательный гражданин

38 минут назад
На машины нужно давать спец.пропуска ,иначе нам не побороть вирус!В Липецке каждый день тысячи машин ,не смотря на карантин.Ужас.Игорь Георгиевич, примите меры пожалуйста,на Вас вся надежда!
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