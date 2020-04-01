В Липецкой области нет запрета на передвижение на личном автотранспорте

В то же время автоинспекторы ловят находящихся на карантине как контактных с больными коронавирусной инфекцией автовладельцев.

Со вчерашнего дня в администрацию области обращаются липчане с жалобами на факты остановки их личного автотранспорта сотрудниками УМВД ГИБДД по Липецкой области. Люди недоуменно интересуются, почему это происходит?



- Это происходит в связи с введенным режимом повышенной опасности и распространением коронавирусной инфекции. Обращаем внимание жителей, что запрет на передвижение по территории региона на личном автотранспорте отсутствует. В то же время сотрудниками УМВД ГИБДД ведется проверка по фактам передвижения, в том числе на личном транспорте, лиц, находящихся на карантине. В соответствии со списками Роспотребнадзора это лица, прибывшие из-за рубежа в течение двухнедельного периода без признаков инфицирования, - сообщили GOROD48 в администрации области.



Кроме всего прочего, автоинспекторы информируют водителей о необходимости соблюдения режима самоизоляции и максимального ограничения контактов.