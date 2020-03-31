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15 минут назад
В Москве 10 тыс. человек обратились за выплатами для безработных
Компенсации безработным в размере 19,5 тыс. рублей в месяц будут выплачиваться с 1 апреля по 30 сентября
За минувшие сутки в Москве на получение пособия по безработице обратились 10 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Размер пособия по безработице в период пандемии составит 19,5 тысяч рублей в месяц. За сутки поступило уже 10 тысяч заявок", - сказала Ракова. Она отметила, что такие повышенные выплаты смогут получить лишь те сотрудники, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней, передают "Известия".
"Компенсация будет выплачиваться в период с 1 апреля по 30 сентября. Для получения компенсации нужно обратиться в службу занятости "Моя работа" czn.mos.ru и официально зарегистрироваться в качестве безработного", - сказала она и уточнила, что все выплаты и регистрация безработного будут сделаны дистанционно. "Если человек сейчас находится на обучении как безработный и его обучение должно быть приостановлено из-за невозможности обучаться дистанционно (водители, электрики и др.), то ему также будет выплачена повышенная компенсация", - добавила Ракова.
Ранее власти Москвы и Подмосковья приняли решение о том, что жители должны перейти на режим самоизоляции и оставаться дома за исключением случаев крайней необходимости.
Мэрия Москвы пообещала ввести региональную выплату тем, кто потеряет работу. В общей сложности безработным пообещали по 19 500 рублей в месяц. Власти Подмосковья пообещали платить безработным по 15 тыс. рублей.
"Размер пособия по безработице в период пандемии составит 19,5 тысяч рублей в месяц. За сутки поступило уже 10 тысяч заявок", - сказала Ракова. Она отметила, что такие повышенные выплаты смогут получить лишь те сотрудники, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней, передают "Известия".
"Компенсация будет выплачиваться в период с 1 апреля по 30 сентября. Для получения компенсации нужно обратиться в службу занятости "Моя работа" czn.mos.ru и официально зарегистрироваться в качестве безработного", - сказала она и уточнила, что все выплаты и регистрация безработного будут сделаны дистанционно. "Если человек сейчас находится на обучении как безработный и его обучение должно быть приостановлено из-за невозможности обучаться дистанционно (водители, электрики и др.), то ему также будет выплачена повышенная компенсация", - добавила Ракова.
Ранее власти Москвы и Подмосковья приняли решение о том, что жители должны перейти на режим самоизоляции и оставаться дома за исключением случаев крайней необходимости.
Мэрия Москвы пообещала ввести региональную выплату тем, кто потеряет работу. В общей сложности безработным пообещали по 19 500 рублей в месяц. Власти Подмосковья пообещали платить безработным по 15 тыс. рублей.