сегодня, 10:25
13-летний водитель мопеда попал в больницу после столкновения с «Пежо»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.
В селе Елецкое Липецкого района столкнулись «Тойота» под управлением 43-летнего водителя и «Ниссан» с 51-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадали оба водителя – с травмами их доставили в больницу.
30 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1729 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 21.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1452 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 50 нарушений правил парковки.
Так же было зафиксировано 16 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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