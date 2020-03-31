13-летний водитель мопеда попал в больницу после столкновения с «Пежо»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 марта в Ельце на перекрестке улиц 9 Декабря и Мира столкнулись мопед под управлением 13-летнего подростка и «Пежо» с 27-летним водителем за рулем. В аварии пострадал подросток – с травмами его госпитализировали.

В селе Елецкое Липецкого района столкнулись «Тойота» под управлением 43-летнего водителя и «Ниссан» с 51-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадали оба водителя – с травмами их доставили в больницу.





30 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1729 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 21.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1452 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 50 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 16 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.