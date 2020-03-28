Общество

сегодня, 16:00

Липчане пожаловались на шумную кальянную

2 887
#Кража #кальян #кафе #сидимдома
1
Липчане пожаловались на шумную кальянную

Горожане в преддверии ограничений по купированию коронавируса отдыхали как в последний раз.

Этой ночью в полицию из паба «Трибуна» поступил сигнал о краже. Правоохранители выяснили, что в заведении у девушки пропал телефон. Как говорят очевидцы, аппарат исчез во время массовой драки. Официального подтверждения информации нет.

Также ночью поступила жалоба на шум из кальянной в районе площади Победы. Громкая вечеринка мешала спать жильцам соседних домов.

- По заявлению о краже телефона назначена доследственная проверка. С сигналом по поводу шумной вечеринки в кальянной поручено разобраться участковому уполномоченному, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
2 887
#Кража #кальян #кафе #сидимдома
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

12 минут назад
Последния ночь помпеи!
ответить

Так и думал

25 минут назад
что этот всероссийский карантин приведёт к затяжным пьянкам, гулянкам. А кафе позакрывают это вообще швах. Начнут на квартирах бухать. В результате чего нормально не отдохнёшь.
ответить

Еще в рубрике

Евгения Уваркина просит липчан притушить свет
#Акция #экология
10
Евгения Уваркина просит липчан притушить свет

23 минуты назад

Общество
Список открытых магазинов расширен, в него включены строймаркеты, магазины детских и зоотоваров
#Сидимдома #коронавирус
9
Список открытых магазинов расширен, в него включены строймаркеты, магазины детских и зоотоваров

41 минуту назад

Общество
Липчане скупают тушенку, свечи и мыло
#спрос #сидимдома #коронавирус
36
Липчане скупают тушенку, свечи и мыло

сегодня, 15:12

Общество
Липецк получил деньги на переселение из ветхого и аварийного жилья
#ЖКХ
7
Липецк получил деньги на переселение из ветхого и аварийного жилья

сегодня, 15:02

Общество
Новым председателем Липецкого горсовета стал Александр Афанасьев
#Липецкий горсовет
38
Новым председателем Липецкого горсовета стал Александр Афанасьев

сегодня, 13:16

Общество
В Липецке запретят оплату проезда в общественном транспорта за наличные
#коронавирус
109
В Липецке запретят оплату проезда в общественном транспорта за наличные

сегодня, 12:50

Общество