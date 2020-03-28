Липчане пожаловались на шумную кальянную

Горожане в преддверии ограничений по купированию коронавируса отдыхали как в последний раз.

Этой ночью в полицию из паба «Трибуна» поступил сигнал о краже. Правоохранители выяснили, что в заведении у девушки пропал телефон. Как говорят очевидцы, аппарат исчез во время массовой драки. Официального подтверждения информации нет.



Также ночью поступила жалоба на шум из кальянной в районе площади Победы. Громкая вечеринка мешала спать жильцам соседних домов.



- По заявлению о краже телефона назначена доследственная проверка. С сигналом по поводу шумной вечеринки в кальянной поручено разобраться участковому уполномоченному, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.