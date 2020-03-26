Происшествия

22 минуты назад

В особой экономической зоне «Данков» тушат серьезный пожар

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#пожар
В особой экономической зоне «Данков» тушат серьезный пожар

Сегодня на территории завода «ДримВуд» в особой экономической зоне «Данков» загорелись деревянные поддоны. Площадь пожара составляет 1000 кв.м.

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- Сообщение о пожаре поступило в 14.28. Пламя тушат семь отделений пожарных, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Два работника предприятия доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом. 

По данным ГУ МЧС, в результате действий пожарных площадь возгорания сокращена до 800 кв.м. 

Пожарные подразделения стараются не допустить распространения огня на складские помещения. 

фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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#пожар

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