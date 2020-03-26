22 минуты назад
В особой экономической зоне «Данков» тушат серьезный пожар
Сегодня на территории завода «ДримВуд» в особой экономической зоне «Данков» загорелись деревянные поддоны. Площадь пожара составляет 1000 кв.м.
Два работника предприятия доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом.
По данным ГУ МЧС, в результате действий пожарных площадь возгорания сокращена до 800 кв.м.
Пожарные подразделения стараются не допустить распространения огня на складские помещения.
фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.