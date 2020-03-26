Общество
42 минуты назад
Тербунский район обзавелся собственным самолетом-бомбардировщиком
Су-24 Тербунскому району подарил Липецкий авиацентр
Липецкие летчики преподнесли Тербунскому району подарок – фронтовой бомбардировщик Су-24. Самолет полностью демилиторизован и станет памятником. Су-24 установят в Тербунах.
В каком месте установят бомбардировщик – решат сами тербунцы. В данный момент на сайте района проводится опрос жителей о месте установки памятника.
Липецкий авиацентр передал районам Липецкой области уже несколько демилитаризованных самолетов, которые установлены в райцентрах.
В каком месте установят бомбардировщик – решат сами тербунцы. В данный момент на сайте района проводится опрос жителей о месте установки памятника.
Липецкий авиацентр передал районам Липецкой области уже несколько демилитаризованных самолетов, которые установлены в райцентрах.
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Перри Мейсон
весёлый
Ну вот !