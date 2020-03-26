Общество

42 минуты назад

Тербунский район обзавелся собственным самолетом-бомбардировщиком

8 441
#самолет #памятник
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Тербунский район обзавелся собственным самолетом-бомбардировщиком

Су-24 Тербунскому району подарил Липецкий авиацентр

Липецкие летчики преподнесли Тербунскому району подарок – фронтовой бомбардировщик Су-24.  Самолет полностью демилиторизован и станет памятником. Су-24 установят в Тербунах.
 
В каком месте установят бомбардировщик – решат сами тербунцы. В данный момент на сайте района проводится опрос жителей о месте установки памятника.    

Липецкий авиацентр передал районам Липецкой области уже несколько демилитаризованных самолетов, которые установлены в райцентрах. 

8 441
#самолет #памятник
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Комментарии (8)

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Ваш

4 минуты назад
А нужно это говно Тербунам? Тербунам нужны ухоженные скверы, тротуары, парки, чистые дворы, велодорожки, комфортная современная среда. Вместо этого им подсовывают под соусом патриотизма милитаристский металлолом
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Пенсионер

6 минут назад
Этот самолёт установите на огороде Королева . Он говорил что в армии был лётчик разведчик . Это наверное его самолёт он на нем свалил в Москву с бабками области.
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хома

21 минуту назад
Все правильно Тербуны родина СУ-24
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Житель

24 минуты назад
А в добром самолёты сняли, фонарики теперя у нас! Слава нашим лётчикам! Очень рад за тербунцев!
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Автохам

27 минут назад
Перри Мейсон, это украшение газонов)))
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Перри Мейсон

30 минут назад
А липецким дворам преподносят лысые шины. Сколько таких "памятников" в липецких дворах))))
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весёлый

35 минут назад
Я думал поля опрыскивать
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Ну вот !

36 минут назад
А теперь на Москву !.
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