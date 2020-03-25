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53 минуты назад

КХЛ досрочно завершила сезон

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#КХЛ
КХЛ досрочно завершила сезон

Доигрывать чемпионат в апреле или переносить матчи на лето не стали. Победителя определит совет директоров.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение досрочно завершить сезон из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу лиги.

- Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ, — говорится в заявлении.

Руководство лиги рассматривало несколько сценариев: либо доиграть чемпионат до конца апреля, либо провести игры летом. Однако каждый из вариантов был маловероятен. Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Всё это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа.

Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. Более того, 18 клубов Лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону 2020/2021.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Также совет директоров определит состав участников чемпионата 2020/2021, после чего Лига приступит к подготовке календаря.

Информация по чемпионату Молодежной хоккейной Лиги сезона 2019/2020 будет опубликована отдельно.
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#КХЛ

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