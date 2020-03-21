Происшествия
сегодня, 12:37
В Усмани группа молодых людей вскрывала машины
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Действовали молодые люди нагло, не опасаясь камер наблюдения
Сегодня ночью в Усмани, во дворе дома№1 по улице 60 лет Победы, №116 по Ленина, не опасаясь камер наблюдения вскрыла несколько машин.
Об этом паблику "Подслушано Усмань" сообщила жительница города. Также она сообщила, что парни сливали бензин, а записи с камер видеонаблюдения переданы в полицию
Об этом паблику "Подслушано Усмань" сообщила жительница города. Также она сообщила, что парни сливали бензин, а записи с камер видеонаблюдения переданы в полицию
28 976
Скоро
Так сам путин
Максон
Вальяжный автогаражевладелец
В 80-е
Ы
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Старик
Перри Мейсон
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