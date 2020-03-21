В Усмани группа молодых людей вскрывала машины

Действовали молодые люди нагло, не опасаясь камер наблюдения

Сегодня ночью в Усмани, во дворе дома№1 по улице 60 лет Победы, №116 по Ленина, не опасаясь камер наблюдения вскрыла несколько машин.Об этом паблику "Подслушано Усмань" сообщила жительница города. Также она сообщила, что парни сливали бензин, а записи с камер видеонаблюдения переданы в полицию