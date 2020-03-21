Происшествия

сегодня, 12:37

В Усмани группа молодых людей вскрывала машины

28 976
#кража #взлом #хулиганство
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В Усмани группа молодых людей вскрывала машины

Действовали молодые люди нагло, не опасаясь камер наблюдения

Сегодня ночью в Усмани, во дворе дома№1 по улице 60 лет Победы, №116 по Ленина, не опасаясь камер наблюдения вскрыла несколько машин.

Об этом паблику "Подслушано Усмань" сообщила жительница города. Также она сообщила, что парни сливали бензин, а записи с камер видеонаблюдения переданы в полицию


28 976
#кража #взлом #хулиганство
1

Комментарии (29)

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Скоро

6 секунд назад
Ы, Очень скоро эти нищеброды будут тебя мочить в сортире !.
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Так сам путин

52 секунды назад
ВОР!.
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Максон

55 секунд назад
Мужики! Зацените, какую порно-игру нашёл! Уже на пару часов залип, теперь точно дома сидеть буду)) Зацените тоже, не могу не поделиться - https://bit.ly/2QASXPl
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Вальяжный автогаражевладелец

4 минуты назад
.., ..это яжебыдло по газонам на 100 тыс. надо штрафовать .и до вас доберутся и правильно сделают - быдло понимает только кнут.
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В 80-е

11 минут назад
Молодые люди в основном целки вскрывали
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Ы

16 минут назад
Это нищеброды ,которые сами не могут заработать а мама не даёт денег, вот они ночью сливают, а днём катаются на тонированных приорах и четырнадцатых.
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..

20 минут назад
Вальяжный автогаражевладелец, вам бы рублей 80 влепили бы штрафа за ваши комментарии.
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Старик

23 минуты назад
Поиск упрощается тем, что у молодежи нет мозгов, одна компания и одни дешёвые шмотки на все случаи жизни, что в школу, что "на дело".
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Перри Мейсон

25 минут назад
Вальяжный автогаражевладелец, "в отдел полиции №4 обратился мужчина, у которого угнали «Волгу»… вместе с гаражом." Вы в своём давно были?
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..

26 минут назад
Вальяжный автогаражевладелец, где они оккупированны незаконно?
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