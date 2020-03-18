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В Липецке проверили, как соблюдают меры санитарной безопасности частные перевозчики

17 988
#дезинфекция транспорта #коронавирус
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В Липецке проверили, как соблюдают меры санитарной безопасности частные перевозчики

Частные перевозчики маршрута «Липецк-Грязи» уверяют, что проводят санобработку после каждого рейса.

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Сегодня представители управления агентства автомобильного транспорта, областного управления дорог и транспорта, липецких автобусных линий и компании «Стэк-Л» проверили как водители-частники, работающие на маршруте «Липецк-Грязи», соблюдают меры санитарной безопасности в автобусах. 

На «грязинской» остановке они проверили первый же прибывший из Грязей автобус. Водитель оказался в маске. Николай Киндинов рассказал, что по правилам нужно обрабатывать автобус трижды за смену, но он протирает все поручни хлоросодержащим раствором после каждого рейса. 

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GOROD48 водитель сообщил, что пассажиров в последнее время поубавилось.

- Да боятся ездить из-за коронавируса, это заметно! – говорит Николай Киндинов.

«Кашляют ли, чихают люди в автобусах, и как на это реагируют другие пассажиры, не спешат ли покинуть салон?» - на такой вопрос водитель ответил отрицательно.

- Нет, такого я не замечал. В масках многие ездят, но кашляющих и чихающих пока не наблюдал. 

Следить за исполнением санитарных правил на автобусных пассажирских рейсах по договору с агентством автомобильного транспорта поручено ООО «Стэк-Л».

Как рассказал представитель компании Вадим Киселев, проверяющие могут нагрянуть с проверкой неожиданно. Если водитель проигнорирует предписание о санобработке, то о его бездействии докладывается в агентство автомобильного транспорта, к таким водителям, даже если они и частники, принимаются административные меры.

- Да, нарушители уже были, их немного, точную цифру назвать пока не могу. О них доложено в агентство автомобильного транспорта, дальше уже там принимают решение, как поступать с перевозчиком.  

Водитель может быть отстранен от работы, а с перевозчиком может быть расторгнут договор на обслуживание рейса.
 


17 988
#дезинфекция транспорта #коронавирус
3

Комментарии (17)

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Перри Мейсон

36 секунд назад
Театральная постановка?, у Артамонова стырил)))
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Перри Мейсон

1 минуту назад
Предлагаю этим "проверяющим" мыть салоны самим
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Театральная постановка?

2 минуты назад
Кто же ему "дефицитную" маску выдал? А где репортажи из ритейлов об обработке корзин и тележек (особенно, в которых с ногами дитятки катаются)?
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Перри Мейсон

3 минуты назад
Липчанка, я абсолютно с вами три раза
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Перри Мейсон

4 минуты назад
Почему дезинфекцию проводит неквалифицированный персонал?
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Липчанка

6 минут назад
332,321,311 вообще не дезинфицируют, у водителей даже этого раствора нет, на вопрос почему отвечают грубо и все, вот такая безопасность
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Вова Фокин

8 минут назад
Проверьте автобусы 315 маршрута очень грязные салоны
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48.

21 минуту назад
У нас подъезды тоже обрабатывают , алканы каждый день писают .
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Артем

24 минуты назад
№353 никогда не моется.
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123

26 минут назад
Муниципальные автобусы зачастую все чистые но частные не все ехал утром в №330 ом да чисто а обратно ехал на 321 -вом очень грязный салон
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