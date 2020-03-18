В Липецке проверили, как соблюдают меры санитарной безопасности частные перевозчики

Частные перевозчики маршрута «Липецк-Грязи» уверяют, что проводят санобработку после каждого рейса.

Сегодня представители управления агентства автомобильного транспорта, областного управления дорог и транспорта, липецких автобусных линий и компании «Стэк-Л» проверили как водители-частники, работающие на маршруте «Липецк-Грязи», соблюдают меры санитарной безопасности в автобусах.На «грязинской» остановке они проверили первый же прибывший из Грязей автобус. Водитель оказался в маске. Николай Киндинов рассказал, что по правилам нужно обрабатывать автобус трижды за смену, но он протирает все поручни хлоросодержащим раствором после каждого рейса.GOROD48 водитель сообщил, что пассажиров в последнее время поубавилось.- Да боятся ездить из-за коронавируса, это заметно! – говорит Николай Киндинов.«Кашляют ли, чихают люди в автобусах, и как на это реагируют другие пассажиры, не спешат ли покинуть салон?» - на такой вопрос водитель ответил отрицательно.- Нет, такого я не замечал. В масках многие ездят, но кашляющих и чихающих пока не наблюдал.Следить за исполнением санитарных правил на автобусных пассажирских рейсах по договору с агентством автомобильного транспорта поручено ООО «Стэк-Л».Как рассказал представитель компании Вадим Киселев, проверяющие могут нагрянуть с проверкой неожиданно. Если водитель проигнорирует предписание о санобработке, то о его бездействии докладывается в агентство автомобильного транспорта, к таким водителям, даже если они и частники, принимаются административные меры.- Да, нарушители уже были, их немного, точную цифру назвать пока не могу. О них доложено в агентство автомобильного транспорта, дальше уже там принимают решение, как поступать с перевозчиком.Водитель может быть отстранен от работы, а с перевозчиком может быть расторгнут договор на обслуживание рейса.