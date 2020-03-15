В Липецкой области прекратится снег и потеплеет до +6

Ночью Липецкая область будет находиться в тылу атлантического циклона – ожидается небольшой снег, днем, 15 марта, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры составят 1-3 градуса мороза, что на 1-2 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла.

16 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 23 градуса мороза.