Происшествия

41 минуту назад

Пожарные тушили дом в Чаплыгине

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#пожар #МЧС
Пожарные тушили дом в Чаплыгине

Жилой дом загорелся сегодня вечером на улице Ломоносова.

Пожар в жилом доме на улице Ломоносова в Чаплыгине возник сегодня в 19.30.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Происшествие обошлось без пострадавших.
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#пожар #МЧС

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