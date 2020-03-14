Происшествия
41 минуту назад
Пожарные тушили дом в Чаплыгине
Жилой дом загорелся сегодня вечером на улице Ломоносова.
Пожар в жилом доме на улице Ломоносова в Чаплыгине возник сегодня в 19.30.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Происшествие обошлось без пострадавших.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Происшествие обошлось без пострадавших.