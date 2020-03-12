20 тонн сока задержали липецкие таможенники

На Елецком таможенном посту липецкие таможенники задержали автомобиль с 19,79 тоннами концентрата вишневого сока, который следовал в Россию из Сербии.

Как отметили в Липецкой таможне, маршрут транспортного средства проходил, в том числе, и по территории Украины, что подтверждает отметка в товаросопроводительных документах — это означает, что товар (почти 20 тонн концентрата сока) попадал под ограничительные меры, связанные с запретом транзита через Украину.



Таможенники выдворили автомобиль с грузом с территории Российской федерации, в отношении перевозчика товара возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию…»).



