47 минут назад
20 тонн сока задержали липецкие таможенники
На Елецком таможенном посту липецкие таможенники задержали автомобиль с 19,79 тоннами концентрата вишневого сока, который следовал в Россию из Сербии.
Таможенники выдворили автомобиль с грузом с территории Российской федерации, в отношении перевозчика товара возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию…»).
Гутиера Штуцер
Иштван Мекиштвоо