Общество

47 минут назад

20 тонн сока задержали липецкие таможенники

2 938
#таможня
1

На Елецком таможенном посту липецкие таможенники задержали автомобиль с 19,79 тоннами концентрата вишневого сока, который следовал в Россию из Сербии.

Как отметили в Липецкой таможне,  маршрут транспортного средства проходил, в том числе, и по территории Украины, что подтверждает отметка в товаросопроводительных документах — это означает, что товар (почти 20 тонн концентрата сока) попадал под ограничительные меры, связанные с запретом транзита через Украину. 

Таможенники выдворили автомобиль с грузом с территории Российской федерации, в отношении перевозчика товара возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию…»). 

2 938
#таможня
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гутиера Штуцер

20 минут назад
20 тонн поило, я бы так сказал! Непонятного содержание.
ответить

Иштван Мекиштвоо

23 минуты назад
Пох
ответить

Еще в рубрике

«Нас убеждали, что в Парке Победы ни одного дерева спилено не будет. Очередное вранье!»
#парк Победы
17
«Нас убеждали, что в Парке Победы ни одного дерева спилено не будет. Очередное вранье!»

сегодня, 15:00

Общество
Полное перекрытие проспекта Победы: как пойдет транспорт
#проспект Победы #реконструкция
12
Полное перекрытие проспекта Победы: как пойдет транспорт

сегодня, 14:52

Общество
Семеро липчанок стали мамами до 18 лет
#рождаемость
19
Семеро липчанок стали мамами до 18 лет

сегодня, 14:39

Общество
2
Коронавирус лишил Липецк массовых мероприятий

сегодня, 14:32

Общество
Губернатор Липецкой области пообещал найти и наказать распространителей фейков о коронавирусе
#коронавирус #фейк #слухи
110
Губернатор Липецкой области пообещал найти и наказать распространителей фейков о коронавирусе

сегодня, 14:12

Общество
«Меня всю трясет, короче»
#слухи #сплетни #коронавирус
98
«Меня всю трясет, короче»

сегодня, 13:28

Общество