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Израиль закрыл въезд для российских туристов из-за коронавируса

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Израиль закрыл въезд для российских туристов из-за коронавируса

Израиль фактически закрыл въезд для туристов из России и других стран

Израиль фактически закрыл въезд для туристов из России и других стран из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на разосланное российским туроператорам уведомление сообщает издание РБК.

Израильское министерство туризма сообщило, что все прибывающие в страну должны отправиться на обязательный карантин длиной в две недели. Он предусматривает домашние, а не гостиничные условия, и поэтому исключает въезд для большинства гостей страны.

Действие этого распоряжения властей начнется 12 марта и продлится по меньшей мере до 26 марта. Иностранцы, которые въедут до 12 марта или уже находятся на территории Израиля, обязаны обратиться в скорую помощь при любых симптомах, похожих на COVID-19, а также соблюдать правила гигиены и избегать скопления людей.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 116 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае, Италия находится на втором месте более чем с 9 тысячами больных. Погибли из-за инфекции по всему миру 4088 человек, больше 64 тысяч — излечились.
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