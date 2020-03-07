Происшествия

22 минуты назад

На Окружной трассе столкнулись иномарки

298
#авария #ДТП

Из-за аварии на дороге замерло движение.

Сегодня около 11 часов на Окружной трассе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Авария случилась возле СНТ «Тракторостроитель 2». На месте ДТП работают сотрудники автоинспекции. Официальных сведении о пострадавших нет.




На участке трассы, где произошло ДТП, значительно затруднено движение в сторону Елецкого шоссе. Протяженность пробки - порядка 1 км.

авария.jpg
298
#авария #ДТП

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Дерево упало на трамвайные провода
#ветер
8
Дерево упало на трамвайные провода

вчера, 14:10

Происшествия
Ветер сорвал карниз с новостройки в «Европейском»
#ветер
20
Ветер сорвал карниз с новостройки в «Европейском»

вчера, 13:13

Происшествия
Ветви тополя промяли крыши двух автомобилей
#ветер #деревья
42
Ветви тополя промяли крыши двух автомобилей

вчера, 12:18

Происшествия
В микрорайоне «Звёздный» из пневматики обстреляли автомобили
#хулиганство
32
В микрорайоне «Звёздный» из пневматики обстреляли автомобили

вчера, 12:16

Происшествия
Возбуждены уголовные дела в отношении депутатов Липецкого горсовета
#Липецкий горсовет #управляющие компании
109
Возбуждены уголовные дела в отношении депутатов Липецкого горсовета

вчера, 12:14

Происшествия
«Форд» вылетел с дороги на площади Мира
#авария #ДТП
22
«Форд» вылетел с дороги на площади Мира

вчера, 09:37

Происшествия