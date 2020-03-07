На Окружной трассе столкнулись иномарки

Из-за аварии на дороге замерло движение.

Сегодня около 11 часов на Окружной трассе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Авария случилась возле СНТ «Тракторостроитель 2». На месте ДТП работают сотрудники автоинспекции. Официальных сведении о пострадавших нет.На участке трассы, где произошло ДТП, значительно затруднено движение в сторону Елецкого шоссе. Протяженность пробки - порядка 1 км.