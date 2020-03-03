В Липецке для пограничников установят памятник

Сегодня на 59-й сессии Липецкого горсовета депутаты поддержали инициативу общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» об установке памятного знака «Пограничникам всех поколений».

Как сообщает администрация Липецка, монумент появится в сквере Пограничников, на пересечении улиц Карла Маркса и Первомайской. Изготовление, установку и проведение торжественного открытия берут на себя ветераны-пограничники.



Также парламентарии предоставили муниципальную преференцию областной общественной организации «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма» в виде полного освобождения от арендной платы до конца года. НКО располагается в нежилом муниципальном помещении площадью 121 кв.м. в 15 микрорайоне.



Организация уже пользуется льготой в виде освобождения от арендной платы за 75 кв.м. Учитывая социальную значимость деятельности «Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма» по привлечению детей и подростков к спорту и здоровому образу жизни, депутаты освободили организацию от платы за аренду оставшихся 46 кв.м.

