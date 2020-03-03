сегодня, 16:37
В Липецке для пограничников установят памятник
Сегодня на 59-й сессии Липецкого горсовета депутаты поддержали инициативу общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» об установке памятного знака «Пограничникам всех поколений».
Также парламентарии предоставили муниципальную преференцию областной общественной организации «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма» в виде полного освобождения от арендной платы до конца года. НКО располагается в нежилом муниципальном помещении площадью 121 кв.м. в 15 микрорайоне.
Организация уже пользуется льготой в виде освобождения от арендной платы за 75 кв.м. Учитывая социальную значимость деятельности «Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма» по привлечению детей и подростков к спорту и здоровому образу жизни, депутаты освободили организацию от платы за аренду оставшихся 46 кв.м.
Хохол
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Перри Мейсон
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Иштван Мекиштвоо
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