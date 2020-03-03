Общество

сегодня, 16:37

В Липецке для пограничников установят памятник

14 600
#пограничники
В Липецке для пограничников установят памятник

Сегодня на 59-й сессии Липецкого горсовета депутаты поддержали инициативу общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» об установке памятного знака «Пограничникам всех поколений». 

Как сообщает администрация Липецка, монумент появится в сквере Пограничников, на пересечении улиц Карла Маркса и Первомайской. Изготовление, установку и проведение торжественного открытия берут на себя ветераны-пограничники.

Также парламентарии предоставили муниципальную преференцию областной общественной организации «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма» в виде полного освобождения от арендной платы до конца года. НКО располагается в нежилом муниципальном помещении площадью 121 кв.м. в 15 микрорайоне.

Организация уже пользуется льготой в виде освобождения от арендной платы за 75 кв.м. Учитывая социальную значимость деятельности «Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма» по привлечению детей и подростков к спорту и здоровому образу жизни, депутаты освободили организацию от платы за аренду оставшихся 46 кв.м.
14 600
#пограничники

Комментарии (14)

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Хохол

9 минут назад
Гетман Сагайдачный уже брал Данков .
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Хохол

11 минут назад
Правильно ставьте ! Скоро граница Украины и России пройдёт по Липецку !
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Мало

31 минуту назад
Памятников?Бред...
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!

31 минуту назад
Нужен памятник убитым паркам.
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Перри Мейсон

37 минут назад
Сомневающийся, и всем жертвам "политических репрессий"))))
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Сомневающийся

45 минут назад
Ваш, полностью согласен: нужно установить памятники всем родам войск, это будет справедливо.
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Житель

51 минуту назад
Артамонов, рано себе памятники ставить собрался
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Иштван Мекиштвоо

58 минут назад
Во первых не ДЛЯ пограничников просто пограничникам
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Гы-гы

сегодня, 16:55
Ваш, а ещё лучше установить памятник чиновнику, беспрестанно думающему о благе народа. За основу можно взять Литровича в робе метростроевца.
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А Что

сегодня, 16:55
Если и штабистам еще поставить.И кто в Ханкале.
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