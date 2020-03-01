Мясо кур не доехало до Липецкой области из Беларуси

Партию в 40 тонн "завернули" на границе

Во время контроля и учета животноводческих грузов, поступающих из Республики Беларусь, Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в ППУ «Красная Горка» был запрещен ввоз в Российскую Федерацию двух партий мяса птицы общим весом 40 тонн производства ОАО «Комаровка», птицефабрика «Дубравский бройлер».



Одна партия следовала в адрес получателей из Москвы, другая - в Липецкую область.



Как отмечают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, в связи с выявленными ранее грубыми нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза (поставки в Россию продукции неизвестного происхождения с признаками раззморозки) с 24 февраля 2020 года должна была быть приостановлена сертификация продукции указанного предприятия в адрес российских получателей.



При этом, несмотря на обращение Россельхознадзора в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, эти партии сопровождались ветеринарными сертификатами, выданными белорусской государственной ветеринарной службой.



В результате мясо птицы возвращено на сопредельную территорию.

