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Городскую конференцию родителей школьников собираются транслировать через группу «ВКонтакте»

17 709
#школьные поборы
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Городскую конференцию родителей школьников собираются транслировать через группу «ВКонтакте»

Родители, чиновники и правоохранители обсудят школьные поборы.

28 февраля в 17:00 в школе № 59 пройдёт городская конференция родительской общественности «Семья и школа: как найти взаимопонимание». В связи с тем, что конференция проводится в актовом зале школы, количество мест ограничено. Поэтому для желающих принять участие проводилась предварительная регистрация.
 
Как сообщили в городском департаменте образования, мероприятие вызвало настоящий ажиотаж. За четыре дня на сайт департамента образования заявки на участие прислали около 200 родителей школьников. Поэтому было принято решение провести онлайн-трансляцию конференции в официальной группе администрации «Город Липецк» в соцсети «ВКонтакте»
 
- Это сделано для того, чтобы каждый родитель смог принять участие получить ответы от компетентных лиц на свои вопросы, - рассказала председатель департамента образования Светлана Бедрова.
 
В конференции примут участие глава Липецка Евгения Уваркина, руководители департамента образования, представители прокуратуры, депутаты и общественники. Вместе с родителями они обсудят такие темы как «добровольные пожертвования», деятельность родительских комитетов, организация школьного питания и охрана учебных заведений.
17 709
#школьные поборы
2

Комментарии (19)

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Житель

1 секунду назад
Житель, умники нашлись, ))))))
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Житель

31 секунду назад
Боцман, это т 9. Тебя тоже касается ниже сказанное !
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Житель

1 минуту назад
Пионер, иди заново учисьться! Век живи, век учись, иначе ты ничего не поймёшь, и объяснять бесполезно! Не тебе изначально было написано сообщение. Не для тебя, не для того, что бы ты вставлял свои грязные пять копеек!!! Не понимаешь, не встревай!!! Не пиши больше !
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Боцман

3 минуты назад
Житель, И ты ещё о грамотности пишишь ты хоть не позорься одни ошибки .Грамотей.........
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Пионер

5 минут назад
Житель,Ты вообще о чём пишишь ?Бред какой то .
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Родитель #1

11 минут назад
Требуйте отмены всех экзаменов— они не нужны! Все учителя и так знают как учатся дети ! Все экзамены, соревнования— пережиток тёмных времён; когда победителей приносили в жертву сатане!
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Житель

22 минуты назад
Родитель2, повара, эту еда детям подают! Я знаю, о чем говорю! Странно , что есть такие люди , которым плевать , как подают клу их детям. Чистыми ли руками, в масках ли, это важно. Чихают, и все с еду, дети должны это есть? Существует регламент , не просто так. Его нужно соблюдать !
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Житель

26 минут назад
Пионер, вот такую чушь, что ты написал , пишут вообще не образованные люди! Просто , которые даже понятия не имеют, что хоть руки надо мыть перед едой! С такими не о чем разговаривать , потому как бесполезно! Не надо свои грязные пять копеек вставлять, тебя не спрашивали и не просили. Или готовь еду детям своим. Вообще долбанулись!
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Родитель2

27 минут назад
Житель, сейчас в основном питанием детей занимаются,не повара,А ФЬЮЖЕН .Посмотрим что будет в следующем учебном году,кто будет отвечать за качество бесплатного питания))))
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гость

30 минут назад
Пионер, так и надо школьное питание отменить , и коррупция сразу исчезнет , всякие фьюжен , херуэжен , одни скандалы , то с поварами , то с кейтеринагим шмейтерингами .и никто мля не виноват.
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