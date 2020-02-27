Общество
сегодня, 12:44
Городскую конференцию родителей школьников собираются транслировать через группу «ВКонтакте»
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Родители, чиновники и правоохранители обсудят школьные поборы.
28 февраля в 17:00 в школе № 59 пройдёт городская конференция родительской общественности «Семья и школа: как найти взаимопонимание». В связи с тем, что конференция проводится в актовом зале школы, количество мест ограничено. Поэтому для желающих принять участие проводилась предварительная регистрация.
Как сообщили в городском департаменте образования, мероприятие вызвало настоящий ажиотаж. За четыре дня на сайт департамента образования заявки на участие прислали около 200 родителей школьников. Поэтому было принято решение провести онлайн-трансляцию конференции в официальной группе администрации «Город Липецк» в соцсети «ВКонтакте»
- Это сделано для того, чтобы каждый родитель смог принять участие получить ответы от компетентных лиц на свои вопросы, - рассказала председатель департамента образования Светлана Бедрова.
В конференции примут участие глава Липецка Евгения Уваркина, руководители департамента образования, представители прокуратуры, депутаты и общественники. Вместе с родителями они обсудят такие темы как «добровольные пожертвования», деятельность родительских комитетов, организация школьного питания и охрана учебных заведений.
Как сообщили в городском департаменте образования, мероприятие вызвало настоящий ажиотаж. За четыре дня на сайт департамента образования заявки на участие прислали около 200 родителей школьников. Поэтому было принято решение провести онлайн-трансляцию конференции в официальной группе администрации «Город Липецк» в соцсети «ВКонтакте»
- Это сделано для того, чтобы каждый родитель смог принять участие получить ответы от компетентных лиц на свои вопросы, - рассказала председатель департамента образования Светлана Бедрова.
В конференции примут участие глава Липецка Евгения Уваркина, руководители департамента образования, представители прокуратуры, депутаты и общественники. Вместе с родителями они обсудят такие темы как «добровольные пожертвования», деятельность родительских комитетов, организация школьного питания и охрана учебных заведений.
17 709
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