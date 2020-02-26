Общество

35 минут назад

Качество воздуха в Липецке будет контролировать передвижная лаборатория

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#экология
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Качество воздуха в Липецке будет контролировать передвижная лаборатория

Передвижной экологический пост будет следить за качеством воздуха в областном центре. Мобильная лаборатория приобретена в рамках федерального проекта «Чистый воздух». 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, современное оборудование передвижного экологического поста позволяет проверять состояние воздуха по 27 показателям. Результаты в онлайн-режиме предаются в Росприроднадзор.

«Мы в режиме реального времени видим отклонения от норм, и какие загрязняющие вещества превалируют. Подобные комплексы хорошее подспорье для более эффективной и результативной работы. В частности, их использование позволит нам быстрее реагировать, и привлекать к ответственности предприятия, которые загрязняют воздух», – подчеркнул руководитель Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзра Алексей Карякин.

Мобильная лаборатория определяет в воздухе концентрацию аммиака, сероводорода, пыли, оксидов углерода и азота, диоксидов азота и серы. Установленное оборудование также позволяет брать пробы воздуха для анализа в стационарной лаборатории на наличие фенола, формальдегида, фторида водорода, нафталина, тяжёлых металлов и других веществ. Встроенная метеостанция измеряет атмосферное давление, относительную влажность, температуру воздуха, скорость и направление ветра.

- Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется на территории региона с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология». За этот период в Липецке удалось более чем на 2% снизить выбросы загрязняющих веществ, произведено более 50 тысяч измерений качества воздуха, закуплено 169 автобусов класса ЕВРО-5, подписаны соглашения с крупнейшими предприятиями региона – ПАО «НЛМК», ПАО «Квадра-Липецкая генерация» и АО «Липецкцемент», - рассказали в администрации региона.

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#экология
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Комментарии (3)

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Я

10 минут назад
Лебедянцы умоляют Вас пришлите эту лабораторию к нам в город!!!!Мы задыхаемся от недостроенных очистных сооружений!!!Даже до суда дошли...только вот ничего не меняется....ПОМОГИТЕ НАМ!!!!Головокружения ,тошнота и рвота,вот такие имптомы мы испытываем,колда запах с очистных доходит до жилых домов!!!!Никто не принимает никаких мер...Приезжайте ,замерьте дайте нашим АДминистраторам города официальное подтверждение...если нужны на замеры деньги мы всем городом соберем нужную сумму...ПОМОГИТЕ НАМ!!!
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гость

13 минут назад
с таким крупным заводом по производству тяжелых металлов, у нас никогда не будет чистый воздух, вы посмотрите сколько облаков они выпускают, подоконник постоянно в этой пыли, да и вообще, и тракторный завод, и цементный, и стекольный, и деревья последние спиливают, откуда у нас в принципе ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ?!
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Серый

17 минут назад
Липецкий воздух можно продавать, тем у кого хорошо с экологией.
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