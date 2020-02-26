53 минуты назад
За сутки на дорогах области зафиксированы 1608 нарушений правил движения
Случившиеся на дорогах области аварии обошлись без пострадавших.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четверых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1214 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 44 нарушения правил парковки.
Также зафиксировано 35 аварий с механическими повреждениями автомобилей.