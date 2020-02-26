Происшествия

53 минуты назад

За сутки на дорогах области зафиксированы 1608 нарушений правил движения

420
#авария #ДТП
За сутки на дорогах области зафиксированы 1608 нарушений правил движения

Случившиеся на дорогах области аварии обошлись без пострадавших.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 февраля автоинспекторы выявили 1608 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четверых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1214 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 44 нарушения правил парковки.

Также зафиксировано 35 аварий с механическими повреждениями автомобилей.


420
#авария #ДТП

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