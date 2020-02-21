Общество

сегодня, 09:08

Липчан укорили в отсутствии прогрессивных взглядов на оптимизацию школ

13 912
#оптимизация
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Липчан укорили в отсутствии прогрессивных взглядов на оптимизацию школ

Депутаты горсовета попросили мэрию Липецка представить дорожную карту по развитию системы школьного образования.

Вчера на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета департамент образования мэрии представил информацию об оптимизации школы №4 им. Л.А. Смык.

По словам председателя департамента образования администрации Липецка Светланы Бедровой, прогнозируемая малая наполняемость 10 и 11 классов 4-й школы не позволит уже в следующем году обеспечить реализацию федерального государственного образовательного стандарта. Но, как выяснилось, против оптимизации выступили родители школьников. Их представитель Карина Марчукова сообщила депутатам о том, что в 4-й школе педагогический состав и материально-техническая база на порядок выше, чем в соседних 7-й и 38-й школах, да и детей в ней учится больше.

- Вопрос о закрытии школы не стоит. Мы не закрываем школу,- пояснил вице-мэр Евгений Павлов. – Все должны решить жители. Мнение жителей должно быть ключевым.

Первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров отметил, что необходимо серьезно проработать вопрос оптимизации школ. Много вопросов возникает и у родителей, и у учеников, и у администрации школ. Парламентария поддержали и другие депутаты.

- Вопрос об оптимизации школ встает на нашей комиссии уже не в первый раз. За последний год липчане неоднократно высказывали свое недовольство. Причина одна. Департамент образования должен дать полную, целостную картину того, как они видят сеть общеобразовательных учреждений в будущем, и как это согласуется с мнением самих жителей. Нужно подводить наших жителей к тому, что создание крупных образовательных центров, которые бы объединяли и школы, и детские сады - это очень прогрессивный путь, - цитирует пресс-служба горсовета председателя постоянной депутатской комиссии Ольгу Прокопенко.

По итогам обсуждения комиссия рекомендовала мэрии представить дорожную карту по оптимизации липецких школ в горсовет и общественности.
13 912
#оптимизация
1

Комментарии (13)

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Да уж

5 минут назад
Чем меньше учеников в классе тем выше уровень знаний у учеников похоже властям это не выгодно
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Инопланетянин

7 минут назад
Обединяють две школи вместо 2 директора будеть одинь с зарплатой два раза больше. Школи должни бить шаговой доступности , чтоби дети пешком ходили не автобусах. Это и экономия и безопасно. Второе эпидемия всякий в два раза вероятности менше. Третий чем болше школа тем менше знають ученики учителей и больше *
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Ч

25 минут назад
"Инквизитор " , хорошее предложение .
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Ч

27 минут назад
Придумали дорожную карту какую - то .Очередную дурню .
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Житель

38 минут назад
Вот образование добьем, и все наладится
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Инквизитор

41 минуту назад
Оптимизируйте, а лучше сократите администрацию и всех остальных спиногрызов.
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Ваш

46 минут назад
Липчане и все прогрессивное человечество с глубокой признательностью смотрят на оптимизацию школ, и приветствуют её. Надо избавляться от Кровавого советского наследия
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Перри Мейсон

53 минуты назад
Липчане и все прогрессивное человечество с глубокой озабоченностью смотрят на оптимизацию школ
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Неравдодушный

58 минут назад
По разговорам в департаменте - в школах должно быть не менее 2-х десятых классов. А если набирается один, то тогда это уже девятилетка, а один десятый класс переводится в соседние школы.
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123

сегодня, 09:26
Поэтому им и нужно оптимизировать.
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