Липчан укорили в отсутствии прогрессивных взглядов на оптимизацию школ

Депутаты горсовета попросили мэрию Липецка представить дорожную карту по развитию системы школьного образования.

Вчера на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета департамент образования мэрии представил информацию об оптимизации школы №4 им. Л.А. Смык.



По словам председателя департамента образования администрации Липецка Светланы Бедровой, прогнозируемая малая наполняемость 10 и 11 классов 4-й школы не позволит уже в следующем году обеспечить реализацию федерального государственного образовательного стандарта. Но, как выяснилось, против оптимизации выступили родители школьников. Их представитель Карина Марчукова сообщила депутатам о том, что в 4-й школе педагогический состав и материально-техническая база на порядок выше, чем в соседних 7-й и 38-й школах, да и детей в ней учится больше.



- Вопрос о закрытии школы не стоит. Мы не закрываем школу,- пояснил вице-мэр Евгений Павлов. – Все должны решить жители. Мнение жителей должно быть ключевым.



Первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров отметил, что необходимо серьезно проработать вопрос оптимизации школ. Много вопросов возникает и у родителей, и у учеников, и у администрации школ. Парламентария поддержали и другие депутаты.



- Вопрос об оптимизации школ встает на нашей комиссии уже не в первый раз. За последний год липчане неоднократно высказывали свое недовольство. Причина одна. Департамент образования должен дать полную, целостную картину того, как они видят сеть общеобразовательных учреждений в будущем, и как это согласуется с мнением самих жителей. Нужно подводить наших жителей к тому, что создание крупных образовательных центров, которые бы объединяли и школы, и детские сады - это очень прогрессивный путь, - цитирует пресс-служба горсовета председателя постоянной депутатской комиссии Ольгу Прокопенко.



По итогам обсуждения комиссия рекомендовала мэрии представить дорожную карту по оптимизации липецких школ в горсовет и общественности.