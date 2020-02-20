Происшествия
41 минуту назад
На липецком военном аэродроме сгорел Су-25
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Летчик катапультировался
Как стало известно GOROD48, 19 февраля около 17.00 на военном аэродроме «Липецк-2» при взлете загорелся штурмовик Су-25. Пилот катапультировался.
Официального подтверждения этой информации у GOROD48 нет. В группе информационного обеспечения Воздушно-космических сил РФ попросили GOROD48 обратиться в военное ведомство с официальным запросом.
Напомним, осенью прошлого года в небе над Липецкой областью столкнулись два самолета Су-34 липецкого авиацентра. Самолеты столкнулись во время тренировочного полета. По сообщению РЕН-ТВ, первопричиной стала потеря визуального контакта. А случилось это после того, как ведомый залез под ведущего и не доложил ему об этом. Пилот, потеряв контакт, начал создавать крены, чтобы найти ведомого (помахал крыльями вправо-влево), и в этот момент ударил по кабине ведомого правым крылом.
От первого удара правым полукрылком ведущий потерял комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) "Хибины" и разорвал у ведомого фюзеляж от кабины до правого двигателя. Поняв, что происходит что-то не то, ведущий переложил на левый крен и еще раз ударил ведомого. При втором ударе обломки попали в двигатель. Летчикам удалось посадить поврежденные машины. Это при том, что у одного из самолетов в момент посадки из крыла хлестало топливо.
КРЭП рухнул в огороды поселка Инициатор Лебедянского района. Никто не пострадал. Самолеты благополучно вернулись на авиабазу.
Су-25 - советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Во время испытаний в ДРА в ВВС СССР получил прозвище «Грач».
Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных конфликтов, остаются в строю в данный момент.
Фото: pictures.4ever.eu
Официального подтверждения этой информации у GOROD48 нет. В группе информационного обеспечения Воздушно-космических сил РФ попросили GOROD48 обратиться в военное ведомство с официальным запросом.
Напомним, осенью прошлого года в небе над Липецкой областью столкнулись два самолета Су-34 липецкого авиацентра. Самолеты столкнулись во время тренировочного полета. По сообщению РЕН-ТВ, первопричиной стала потеря визуального контакта. А случилось это после того, как ведомый залез под ведущего и не доложил ему об этом. Пилот, потеряв контакт, начал создавать крены, чтобы найти ведомого (помахал крыльями вправо-влево), и в этот момент ударил по кабине ведомого правым крылом.
От первого удара правым полукрылком ведущий потерял комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) "Хибины" и разорвал у ведомого фюзеляж от кабины до правого двигателя. Поняв, что происходит что-то не то, ведущий переложил на левый крен и еще раз ударил ведомого. При втором ударе обломки попали в двигатель. Летчикам удалось посадить поврежденные машины. Это при том, что у одного из самолетов в момент посадки из крыла хлестало топливо.
КРЭП рухнул в огороды поселка Инициатор Лебедянского района. Никто не пострадал. Самолеты благополучно вернулись на авиабазу.
Су-25 - советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Во время испытаний в ДРА в ВВС СССР получил прозвище «Грач».
Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных конфликтов, остаются в строю в данный момент.
Фото: pictures.4ever.eu
9 1385
Житель
Animal planet
Бандера приде порядок наведе !
Вася Алёхин
егерь Кузьмич
Не так воспитан
Странно
Городу 48
архимед