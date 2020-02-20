Происшествия

41 минуту назад

На липецком военном аэродроме сгорел Су-25

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#самолет #ЧП #авиаинцидент
На липецком военном аэродроме сгорел Су-25

Летчик катапультировался

Как стало известно GOROD48, 19 февраля около 17.00 на военном аэродроме «Липецк-2» при взлете загорелся штурмовик Су-25. Пилот катапультировался.

Официального подтверждения этой информации у GOROD48 нет. В группе информационного обеспечения Воздушно-космических сил РФ попросили GOROD48 обратиться в военное ведомство с официальным запросом.

Напомним, осенью прошлого года в небе над Липецкой областью столкнулись два самолета Су-34 липецкого авиацентра. Самолеты столкнулись во время тренировочного полета. По сообщению РЕН-ТВ, первопричиной стала потеря визуального контакта. А случилось это после того, как ведомый залез под ведущего и не доложил ему об этом. Пилот, потеряв контакт, начал создавать крены, чтобы найти ведомого (помахал крыльями вправо-влево), и в этот момент ударил по кабине ведомого правым крылом.

От первого удара правым полукрылком ведущий потерял комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) "Хибины" и разорвал у ведомого фюзеляж от кабины до правого двигателя. Поняв, что происходит что-то не то, ведущий переложил на левый крен и еще раз ударил ведомого. При втором ударе обломки попали в двигатель. Летчикам удалось посадить поврежденные машины. Это при том, что у одного из самолетов в момент посадки из крыла хлестало топливо.

КРЭП рухнул в огороды поселка Инициатор Лебедянского района. Никто не пострадал. Самолеты благополучно вернулись на авиабазу. 

Су-25 - советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Во время испытаний в ДРА в ВВС СССР получил прозвище «Грач».

Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных конфликтов, остаются в строю в данный момент.

Фото: pictures.4ever.eu

9 1385
#самолет #ЧП #авиаинцидент

Комментарии (9)

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Житель

1 минуту назад
Путин говорил -что в СССР делали только галоши --а оказывается и самолеты -которые летают с 1981 г по сегодняшний день.
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Animal planet

3 минуты назад
И с такими самолетами Россия имеет что то против США,ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!
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Бандера приде порядок наведе !

13 минут назад
Видимо это сработала сеть агентом Госдепа в липецком авиацентре
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Вася Алёхин

29 минут назад
Кришталь уже до самолетов добрался.....
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егерь Кузьмич

31 минуту назад
А коровку мою не видали?
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Не так воспитан

32 минуты назад
Молодцы ребята, профессионалы.....
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Странно

33 минуты назад
никто не пишет "ну куда же он так гнал".
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Городу 48

35 минут назад
Давайте быстрей 170 часов на 17 исправляете, а то вас сейчас не хорошими словами называть начнут...
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архимед

38 минут назад
очередной прорыв едрашки
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