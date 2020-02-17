В России
59 минут назад
Из поликлиник России исчезнут стоматологи и психологи
Поправки вступили в силу 15 февраля
В российских поликлиниках уберут кабинеты стоматологов и психологов и введут новые отделения. Об этом говорится в поправках к Положению об организации первичной медико-санитарной помощи, которые вступили в силу 15 февраля.
В обновлённую структуру не попали кабинеты стоматолога и лучевой диагностики, а также кабинеты доверия и помощи при отказе от курения. Вместе с тем в поликлиниках должны появиться терапевтические и процедурные отделения.
Согласно обновленному Положению, поликлиники, которые рассчитаны на прием от 30 до 50 тысяч пациентов, организуют первичный прием онколога и эндоскопическую диагностику. В более крупных поликлиниках будут работать пульмонолог (врач, специализирующийся на лечении дыхательных путей), гастроэнтеролог, нефролог, ревматолог, колонопроктолог и гериатр (врач, занимающийся болезнями пожилых людей).
Также руководство этих учреждений должно будет создать отделения паллиативной помощи, медицинской реабилитации и кабинет МРТ, сообщает URA.RU.
Ряд поправок касается стандартов оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На рабочем места врача, акушера и медсестры должны быть компьютеры с выходом в интернет, передвижные светильники, наборы гинекологических инструментов и кольпоскоп (если в ФАПе предусмотрена должность акушера-гинеколога).
В каждом ФАПе должно быть одно транспортное средство на 1300 человек взрослого населения. Если же в населённом пункте большинство жителей старше трудоспособного возраста, либо он находится на значительном удалении от больницы, то количество машин можно увеличить.
Меняются штатные нормативы ФАП для акушерок и санитаров. Для них предусмотрено под одной ставке при обслуживании от 901 до 1500 жителей. Если жителей меньше, то ставка акушерки не предусмотрена, а санитар может работать на полставки. Если жителей больше 1500, то в ФАП следует выделить полторы ставки для акушерки.
В обновлённую структуру не попали кабинеты стоматолога и лучевой диагностики, а также кабинеты доверия и помощи при отказе от курения. Вместе с тем в поликлиниках должны появиться терапевтические и процедурные отделения.
Согласно обновленному Положению, поликлиники, которые рассчитаны на прием от 30 до 50 тысяч пациентов, организуют первичный прием онколога и эндоскопическую диагностику. В более крупных поликлиниках будут работать пульмонолог (врач, специализирующийся на лечении дыхательных путей), гастроэнтеролог, нефролог, ревматолог, колонопроктолог и гериатр (врач, занимающийся болезнями пожилых людей).
Также руководство этих учреждений должно будет создать отделения паллиативной помощи, медицинской реабилитации и кабинет МРТ, сообщает URA.RU.
Ряд поправок касается стандартов оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На рабочем места врача, акушера и медсестры должны быть компьютеры с выходом в интернет, передвижные светильники, наборы гинекологических инструментов и кольпоскоп (если в ФАПе предусмотрена должность акушера-гинеколога).
В каждом ФАПе должно быть одно транспортное средство на 1300 человек взрослого населения. Если же в населённом пункте большинство жителей старше трудоспособного возраста, либо он находится на значительном удалении от больницы, то количество машин можно увеличить.
Меняются штатные нормативы ФАП для акушерок и санитаров. Для них предусмотрено под одной ставке при обслуживании от 901 до 1500 жителей. Если жителей меньше, то ставка акушерки не предусмотрена, а санитар может работать на полставки. Если жителей больше 1500, то в ФАП следует выделить полторы ставки для акушерки.