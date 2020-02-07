В липецком зоопарке медведи только уснули

Погодные аномалии повлияли на многих животных

Необычно теплая зима и только-только наступающие морозы сильно повлияли на поведение обитаелей липецкого зоопарка.



Как сообщают в зоопарке, медведи Машка и Мишка наконец-то крепко уснули в своих берложках на матрасах из соломы.



А вот у попугайчиков уже появились птенцы. Потомство будет и у эму. На кладке яиц сидит эму-папа, как и заведено у этих гигантских птиц.



- С увеличением светового дня очень активно стали вести себя птицы, они щебечут, поют, ара и жако – разговаривают, сообщили в зоопарке.

