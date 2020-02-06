22-летний липчанин семь лет носил с собой найденные в парке патроны

Полицейские задержали за административное правонарушение 22-летнего жителя Липецка. При личном досмотре у него нашли пять патронов.

«Задержанный рассказал, что нашел патроны семь лет назад в одном из парков города. Боеприпасы он решил оставить у себя и все это время хранил при себе», - сообщили в пресс-службе областного правления МВД.

По данным экспертизы, изъятые патроны относятся к категории боеприпасов для охотничьего нарезного огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело по статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).