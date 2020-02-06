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22-летний липчанин семь лет носил с собой найденные в парке патроны
Полицейские задержали за административное правонарушение 22-летнего жителя Липецка. При личном досмотре у него нашли пять патронов.
По данным экспертизы, изъятые патроны относятся к категории боеприпасов для охотничьего нарезного огнестрельного оружия.
Возбуждено уголовное дело по статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).
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