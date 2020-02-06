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22-летний липчанин семь лет носил с собой найденные в парке патроны

11 902
#боеприпасы
22-летний липчанин семь лет носил с собой найденные в парке патроны

Полицейские задержали за административное правонарушение 22-летнего жителя Липецка. При личном досмотре у него нашли пять патронов.

«Задержанный рассказал, что нашел патроны семь лет назад в одном из парков города. Боеприпасы он решил оставить у себя и все это время хранил при себе», - сообщили в пресс-службе областного правления МВД.

По данным экспертизы, изъятые патроны относятся к категории боеприпасов для охотничьего нарезного огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело по статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). 

11 902
#боеприпасы

Комментарии (11)

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Гость

11 минут назад
Расстрелять эти ми патронами
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непонятка

29 минут назад
Не понятно, в чём преступление ? Ну носил патроны с собой, ну и что тут такого ? Оружия у него нет. Какая опасность исходила от парня ?
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Череда

38 минут назад
Ну-ну, а Солоник в младенчестве нашел пару пистолетов и носил всегда с собой, потом с двух рук на рынке в девяностые и завалил четверых человек
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я

сегодня, 15:15
а, ты чертовски прав! Таки, да из материалов дел задержанных террористов следует, что в квартире у них нашлись патроны. Ни оружия, ни взрывчатки не нашлось, а только патроны.
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я

сегодня, 15:12
Нахрена носить с собой патроны если нет оружия аж целых 7 лет? Наверняка господам полицаям захотелось задержать этого гражданина вот и подкинули патроны. Подозрительно, что не сообщается административное правонарушение этого гражданина.
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Родина

сегодня, 15:06
Какой ужас!!!!!!!!!!
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а

сегодня, 15:03
5 патронов-это особо крупный террорист
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РуссоФоб

сегодня, 14:58
Не зря говорят: "Сколько верёвочки не вится, всё равно придёт конец!" Вот, конец и пришёл, доносился...
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skrip

сегодня, 14:57
Петро ты зачем клумбу отработанным маслом поливаешь?Цветы погибнут.....Дык это ,зато пушка времён второй мировой не заржавеет.
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 14:53
а сказал бы что только что нашел несу сдавать и все было бы чики пуки )
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