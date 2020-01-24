Общество
12 минут назад
Ввод ограничения движения из-за реконструкции моста у Новой Жизни перенесли на неделю
Специалистам нужно провести дополнительные подготовительные работы.
Из-за того, что на участке реконструкции необходимо провести дополнительные подготовительные работы, ограничение движения по автодороге Липецк – Грязи в районе посёлка Новая Жизнь переносится на неделю, сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области. Подрядчик намерен приступить к работам — забивке свай - с 1 февраля 2020 года. С этого же дня планируется ввести ограничение движения.
На мосту будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничения продлятся около трёх недель. Водителям рекомендуется воспользоваться объездами через дамбу Матырского водохранилища или через Восточный обход.
Завершение реконструкции запланировано на конец 2020 года.
На мосту будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничения продлятся около трёх недель. Водителям рекомендуется воспользоваться объездами через дамбу Матырского водохранилища или через Восточный обход.
Завершение реконструкции запланировано на конец 2020 года.
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