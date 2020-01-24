Общество

сегодня, 12:48

За год обанкротились пять крупных липецких застройщиков

47 3841
#строительство #дольщики #банкротство
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За год обанкротились пять крупных липецких застройщиков

Претензии к строителям предъявили свыше 2 000 дольщиков.

Региональный арбитражный суд в 2019 году признал банкротами крупных липецких застройщиков - «Липецкую ипотечную корпорацию», ОАО «Эксстроймаш», ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М», ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» и ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой». Претензии к компаниям предъявили свыше 2 000 участников долевого строительства, а также юридические лица и фискальные органы.

- Самую большую озабоченность вызывает банкротство «Эксстроймаша»: именно у этой компании оказалось больше всего дольщиков и недостроенных домов, - сообщила GOROD48 председатель арбитражного суда Липецкой области Татьяна Щедухина. - Сегодня остановка с обманутыми дольщиками в Липецкой области перестала быть такой напряженной. Благодаря действиям региональной администрации и передаче долгостроев добросовестным компаниям люди начали получать ключи от квартир. Более половина дольщиков смогла вселиться в квартиры. Но не все так просто, есть проблемные дома и компании, у которых, кроме дольщиков, есть и обманутые партнеры по бизнесу и поставщики. Их требования будут пропорционально удовлетворены за счет продажи имущества, включенного в конкурсную массу.

Помимо строительных компаний, деньги доверчивых липчан «зависли» в кредитно-потребительском кооперативе «Капитал-Инвест». Организация, принимавшая взносы от граждан под большие проценты уже признана банкротом, а ее учредители — объявлены в международный розыск. Свои требования к «Капитал-Инвесту» предъявили уже 118 вкладчиков, чаще всего свои деньги в кооператив несли пенсионеры. Общая сумма требований составила порядка 100 млн рублей. В «Капитал-Инвесте» уже запустили конкурсное производство. Татьяна Щедухина отметила, что компания располагает активами: за ней числится не пара стульев и столов, а недвижимость. Так что в случае быстрой выгодной продажи активов с торгов, вкладчики смогут вернуть хотя бы часть их пропавших денег.
47 3841
#строительство #дольщики #банкротство
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Комментарии (47)

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Как гость
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Маня с трудоднями.

6 минут назад
Не знаю как с дольщиками, а спайщиками Капитал Инвеста творились странности. Еще летом кооператив лишили прав проводить операции с финансами, а он продолжал работать и об этом знали работники кооператива. Ну как не мог знать юрист кооператива? Он ведь ведет все дела и в первую очередь получает информацию об остановке деятельности, а кооператив закрыли только в декабре. Значит работники кооператива соучастники преступления и должны отвечать своим имуществом перед пайщиками кооператива и нести субсидарную ответственность. Всех к стенке и конфискация имущества в пользу пенсионеров пайщиков.
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Народ

7 минут назад
Не несите деньги в МММ - Строй ! А купите за них жене сапоги !!!
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гость

9 минут назад
сегодня, 14:17 долевик, совковед вездессущий- тролль круглосуточный. Не все пальцы еще о клавку стер? Мудазвон!!! -полностью согласен с Вами.
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гость

14 минут назад
сегодня, 14:17 Перри Мейсон, совковед вездессущий- тролль круглосуточный. Не все пальцы еще о клавку стер? Мудазвон!!! -полностью согласен с Вами.
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долевик

16 минут назад
Этого наркомана захарова в тюрьму, чтобы там его без вазелина, "человеком" сделали. За все наши страдания.
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Товарищ

40 минут назад
Забрать деньги дольщиков надо у королева и божко . Потом отобрать их дома в области и там сделать мед.пункты и детские комнаты.
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Матвей

45 минут назад
А почему раньше органы не обращали на это кооператив. И сейчас есть в городе ещё такие же мошенники и людей так же обманут скоро. Может следует их проверить как надо .
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Гуля и тербунатор

сегодня, 14:58
Ха.Ха, под крышей Единой россии- партии жуликов и воров!
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Дмитрий Краси чков - это погань

сегодня, 14:57
гость, погань - это ты чурка с новоселок, высоцкого, 6, а хохлы - это у кого отсасывает твоя тощая жена шалава!
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Из каждого утюга

сегодня, 14:57
разносилась реклама по продаже квартир от СУ5. Гуля и Королев рекламировали этот микрорайон, СУ5 получила диплом - самый успешный массовый застройщик . А потом наступил Крымнаш и стабильность.Все разъехались, остались только лохи.
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