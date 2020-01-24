За год обанкротились пять крупных липецких застройщиков

Претензии к строителям предъявили свыше 2 000 дольщиков.

Региональный арбитражный суд в 2019 году признал банкротами крупных липецких застройщиков - «Липецкую ипотечную корпорацию», ОАО «Эксстроймаш», ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М», ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» и ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой». Претензии к компаниям предъявили свыше 2 000 участников долевого строительства, а также юридические лица и фискальные органы.



- Самую большую озабоченность вызывает банкротство «Эксстроймаша»: именно у этой компании оказалось больше всего дольщиков и недостроенных домов, - сообщила GOROD48 председатель арбитражного суда Липецкой области Татьяна Щедухина. - Сегодня остановка с обманутыми дольщиками в Липецкой области перестала быть такой напряженной. Благодаря действиям региональной администрации и передаче долгостроев добросовестным компаниям люди начали получать ключи от квартир. Более половина дольщиков смогла вселиться в квартиры. Но не все так просто, есть проблемные дома и компании, у которых, кроме дольщиков, есть и обманутые партнеры по бизнесу и поставщики. Их требования будут пропорционально удовлетворены за счет продажи имущества, включенного в конкурсную массу.



Помимо строительных компаний, деньги доверчивых липчан «зависли» в кредитно-потребительском кооперативе «Капитал-Инвест». Организация, принимавшая взносы от граждан под большие проценты уже признана банкротом, а ее учредители — объявлены в международный розыск. Свои требования к «Капитал-Инвесту» предъявили уже 118 вкладчиков, чаще всего свои деньги в кооператив несли пенсионеры. Общая сумма требований составила порядка 100 млн рублей. В «Капитал-Инвесте» уже запустили конкурсное производство. Татьяна Щедухина отметила, что компания располагает активами: за ней числится не пара стульев и столов, а недвижимость. Так что в случае быстрой выгодной продажи активов с торгов, вкладчики смогут вернуть хотя бы часть их пропавших денег.