В мире
56 минут назад
На Украине переквалифицировали дело о крушении «Боинга» в Иране
Следствие продолжится по статье «умышленное убийство двух и более лиц»
Генпрокуратура Украины переквалифицировала статью уголовного дела об авиакатастрофе украинского лайнера в Иране на умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолёта. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Следствие будет вестись по статьям, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета. Данное решение было принято после обработки полученных от международных партнёров данных, а также по итогам работы украинских экспертов на месте авиакатастрофы. Отмечается, что досудебное расследование поручено главному следственному управлению Службы безопасности Украины.
Ранее компания «Международные авиалинии Украины» пообещала выплатить компенсации семьям погибших пассажиров сбитого в Иране самолёта.
8 января украинский Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.
Следствие будет вестись по статьям, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета. Данное решение было принято после обработки полученных от международных партнёров данных, а также по итогам работы украинских экспертов на месте авиакатастрофы. Отмечается, что досудебное расследование поручено главному следственному управлению Службы безопасности Украины.
Ранее компания «Международные авиалинии Украины» пообещала выплатить компенсации семьям погибших пассажиров сбитого в Иране самолёта.
8 января украинский Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.
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11.01.2020 06:59В мире