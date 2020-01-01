У липчанки в супермаркете украли 15 тысяч рублей

А кто-то накрыл хороший стол к Новому году.

31 декабря в 16.00 58-летняя жительница Липецка пошла в "Пятерочку" за последними покупками к новогоднему столу, но на кассе обнаружила пропажу кошелька из хозяйственной сумки. Из ее заявления в полицию следовало, что у нее украли в супермаркете кошелек, в котором было 15 тысяч рублей.



В этот же день порадовать себя захотел осужденный за грабеж 29-летний липчанин, отбывающий наказание в ИК-6. Он позвонил незнакомой женщине по мобильному телефону, представился сотрудником полиции и попытался выманить 10 тысяч рублей под предлогом освобождения ее сына от уголовной ответственности за придуманное им на ходу преступление. Женщина оказалась не лыком шитой. Она попросила "полицейского" перезвонить ей позже, а сама, выяснив, что ее сын дома, позвонила настоящим полицейским, которые тут же отследили звонок и вычислили мошенника, которому теперь грозит еще один срок.



Вечером последнего дня прошлого года житель улицы Стаханова в Липецке не смог найти в своей квартире импортные шлифмашинку и шуруповерт. Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже, но пока не вспомнил, кого он приглашал к себе домой проводить старый год.