Беспокойная пятница: пожар, наручники и ограбление с помощью перцового баллончика

Беспокойными для городских спасателей стали вечер 20 декабря и ночь с пятницы на субботу.



Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС, около десяти вечера 20 декабря по сигналу пожарных ГУ МЧС России по Липецкой области спасатели управления, вскрывали дверь задымленной квартиры на улице Меркулова, 24. Горела одна из комнат. 40-летнего хозяина жилья обнаружили без сознания на кухне и доставили до машины скорой помощи. К сожалению, спасти надышавшегося угарного газа человека медикам не удалось. Одновременно с тушением пожара проводилась эвакуация 20-ти жильцов с 4-го по 10-й этажи дома, где дыма было особенно много.



В три часа ночи 21 декабря в управление ГО и ЧС Липецка приехали две девушки с наручниками. Одна из них надела их на вечеринке и снять самостоятельно уже не смогла. Спасатели сняли наручники с помощбю слесарного инструмента.



Около пяти утра на единый номер экстренных служб «112» позвонили жильцы дома №27 по улице Неделина с жалобой на подозрительный запах и першение в горле. Для мониторинга ситуации на место выехали спасатели. В подъезде, где действительно витал дух распылённого перцового баллончика, они обнаружили избитого мужчину, которому злоумышленники, очевидно, брызнули перцовую смесь прямо в лицо. С травмами и жжением в глазах пострадавший был передан вызванной спасателями бригаде скорой помощи.

