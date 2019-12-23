Происшествия

56 минут назад

Беспокойная пятница: пожар, наручники и ограбление с помощью перцового баллончика

2 802
#спасатели
Беспокойная пятница: пожар, наручники и ограбление с помощью перцового баллончика

Беспокойными для городских спасателей стали вечер 20 декабря и ночь с пятницы на субботу.

Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС, около десяти вечера 20 декабря по сигналу пожарных ГУ МЧС России по Липецкой области спасатели управления, вскрывали дверь задымленной квартиры на улице Меркулова, 24.  Горела одна из комнат. 40-летнего хозяина жилья обнаружили без сознания на кухне и доставили до машины скорой помощи. К сожалению, спасти надышавшегося угарного газа человека медикам не удалось. Одновременно с тушением пожара проводилась эвакуация 20-ти жильцов с 4-го по 10-й этажи дома, где дыма было особенно много. 

В три часа ночи 21 декабря в управление ГО и ЧС Липецка приехали две девушки с наручниками. Одна из них надела их на вечеринке и снять самостоятельно уже не смогла. Спасатели сняли наручники с помощбю слесарного инструмента.

Около пяти утра на единый номер экстренных служб «112» позвонили жильцы дома №27 по улице Неделина с жалобой на подозрительный запах и першение в горле. Для мониторинга ситуации на место выехали спасатели. В подъезде, где действительно витал дух распылённого перцового баллончика, они обнаружили избитого мужчину, которому злоумышленники, очевидно, брызнули перцовую смесь прямо в лицо. С травмами и жжением в глазах пострадавший был передан вызванной спасателями бригаде скорой помощи.
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#спасатели

Комментарии (2)

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М.К.

32 минуты назад
В Новогодние праздники - ещё веселее будет. Держитесь!
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миротворец

42 минуты назад
подведение итогов ???? а почему так запоздало ????? трое суток почти прошло ....
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