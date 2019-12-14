17-летняя девушка скончалась из-за болезни поцелуев

17-летняя американка Ариана Рей Делфс скончалась из-за тяжелого инфекционного моноуклеоза, который был вызван вирусом Эпштейна-Барра. Заражение последним часто происходит через слюну, поэтому его называют "болезнью поцелуев".



Как сообщают американские СМИ, перед смертью девушка жаловалась на головную боль и сильную усталость. После этого у нее появились симптомы гриппа, которые не проходили в течение трех недель. Однако врачи не смогли поставить ей диагноз.



После того, как у подростка открылась рвота, ее госпитализировали. В больнице у 17-летней девушки зафиксировали инсульт, вызвавший необратимые повреждения мозга. Через три недели после появления первых симптомов заболевания пациентка умерла.





