В Киеве предрекли переход части Украины под контроль России

Как сообщает ura.news, ряд украинских территорий может попасть «в вассальную зависимость» от России, если Киев решит пойти на компромисс с Москвой в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

«Этот путь закончится распадом страны и попаданием значительной части нашей территории в вассальную зависимость от РФ», — написал Климкин в своем материале, опубликованном на сайте издания «Европейская правда». По его мнению, некоторые украинские политики не исключают такого сценария.

Помимо этого бывший министр иностранных дел Украины озвучил и другие варианты решения военного конфликта в Донбассе. По его словам, украинские власти могут «заморозить» его, но в таком случае нет гарантии, что Россия не нарушит статус-кво. Такой вариант развития событий, как считает Климкин, также может помешать Украине войти в ЕС и НАТО, а возвращение территорий, вероятно, отложится.

В своем материале экс-глава МИД Украины также предложил третий вариант, который подразумевает «борьбу до победы». Однако, по его словам, он вряд ли получил поддержку общества, сообщает RT.

В ходе встречи в «нормандском формате», которая прошла 9 декабря в Париже, лидеры России, Украины, Франции и Германии приняли коммюнике, согласно которому предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех точках в Донбассе. Помимо этого, члены «нормандской четверки» призвали добиться режима прекращения огня до конца года, пишет агентство Nation News.