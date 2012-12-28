Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Депутат потребовал отменить в липецких школах безотметочную систему: оказалось, это сделали еще 2 года назад
На нарушителей условий особого противопожарного режима составлено 44 протокола: самый большой штраф — 600 тысяч рублей
Желающие легализоваться в России иностранцы платили за брак с липчанками от 30 000 до 250 000 рублей
Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Выходные в Липецке: танцевальный клип, фестиваль китайского кино и мастер экзотических инструментов
Происшествия
717
сегодня, 10:16
2
В Тверской области за смертельное ДТП арестован липчанин
Житель Липецкой области сел пьяным за руль и на встречке врезался в машину
«9 октября около 18 часов 50 минут на 216 километре автодороги М-10 «Россия», водитель грузового автомобиля марки «Рено», находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу движения автомобильной дороги, где совершил столкновение с автомобилем «Хонда» под управлением 72- летнего водителя, который от полученных травм который скончался на месте происшествия», – сообщили в прокуратуре Тверской области.
Липчанину предъявлено обвинение по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
0
1
2
1
0
Комментарии (2)