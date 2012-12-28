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В Тверской области за смертельное ДТП арестован липчанин
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717
сегодня, 10:16
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В Тверской области за смертельное ДТП арестован липчанин

Житель Липецкой области сел пьяным за руль и на встречке врезался в машину

Под стражу на время следствия заключен 56-летний житель Липецкой области 9 октября совершивший смертельное ДТП на трассе М-10 в Тверской области.

«9 октября около 18 часов 50 минут на 216 километре автодороги М-10 «Россия», водитель грузового автомобиля марки «Рено», находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу движения автомобильной дороги, где совершил столкновение с автомобилем «Хонда» под управлением 72- летнего водителя, который от полученных травм который скончался на месте происшествия», – сообщили в прокуратуре Тверской области.

Липчанину предъявлено обвинение по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).


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Комментарии (2)

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Жека
30 минут назад
Ляпчане везде отмечаются! То пьяная езда,то непотребное поведение.На юге любят везде мусорить и вести по-свински.Вот на севере пьяными ездят.
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Бабаха
сегодня, 10:34
За фуру сел бухим !!!, не какой пощады таким пустоголовым , пусть лет 5 посидит ума у сокамерников наберется)))
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