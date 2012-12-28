В Тверской области за смертельное ДТП арестован липчанин

Житель Липецкой области сел пьяным за руль и на встречке врезался в машину



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Под стражу на время следствия заключен 56-летний житель Липецкой области 9 октября совершивший смертельное ДТП на трассе М-10 в Тверской области.«9 октября около 18 часов 50 минут на 216 километре автодороги М-10 «Россия», водитель грузового автомобиля марки «Рено», находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу движения автомобильной дороги, где совершил столкновение с автомобилем «Хонда» под управлением 72- летнего водителя, который от полученных травм который скончался на месте происшествия», – сообщили в прокуратуре Тверской области.Липчанину предъявлено обвинение по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).