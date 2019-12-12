В России

сегодня, 17:06

Минтранс поддержал идею продажи льготных авиабилетов онлайн

127

Минтранс России поддержал идею продавать льготные авиабилеты онлайн, рассказал газете «Известия» глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.

Для реализации инициативы планируется использовать базу данных Пенсионного фонда России, который является оператором льготных категорий граждан. Таким образом, компании смогут перепроверять в режиме онлайн данные о фактическом наличии льгот у пассажиров.

«Минтранс прорабатывает данную схему совместно с Пенсионным фондом», — рассказали газете в министерстве. В ПФР также подтвердили данную информацию.

Ранее предлагалось позволить льготникам покупать билеты на портале госуслуг, данная инициатива в настоящий момент обсуждается.

Перелеты субсидирует государство, которое компенсирует авиакомпаниям часть выпадающих доходов. Это касается рейсов из центральной России на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград и обратно. Льготный билет стоит в два раза дешевле билета экономкласса. Такие перевозки выполняют «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, Nord Star, «Алроса», «Якутия», «ИрАэро», Nordwind, «Икар», Smartavia и «Азимут». 


127

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Малому бизнесу упростят получение льготных кредитов

сегодня, 17:05

В России
Бывший мэр признался в коррупции
#коррупция #откат #строительство
Бывший мэр признался в коррупции

сегодня, 13:51

В России
Белорусский олигарх будет греть Украину российским углем
#поставка #уголь #квота
Белорусский олигарх будет греть Украину российским углем

сегодня, 13:39

В России
На авианосце произошел пожар
#пожар #крейсер
На авианосце произошел пожар

сегодня, 13:24

В России
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
#похороны
3
В Москве прощаются с Юрием Лужковым

сегодня, 11:13

В России
Штрафы для бизнеса могут вырасти в десятки раз
#штраф #проверка #бизнес
Штрафы для бизнеса могут вырасти в десятки раз

сегодня, 11:04

В России