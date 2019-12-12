Липецкая область наторговала с соседями почти на 3,5 миллиарда долларов

3 миллиарда 451,8 миллионов долларов США составил внешнеторговый оборот Липецкой области за 11 месяцев.

Экспорт составил 2 миллиарда 986,9 миллионов долларов, импорт — 464,9 миллионов долларов. Торговые связи поддерживались с 88 странами ближнего и дальнего зарубежья.



Торговля со странами дальнего зарубежья обеспечила 97 % объема внешнеторгового оборота (3 миллиарда 346,8 миллионов долларов), со странами ближнего зарубежья - 3 % (105 миллионов долларов).



Основу экспорта (81,6 %) составил экспорт черных металлов ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Среди импорта, который ввозили в регион, преобладали технологическое оборудование и запасные части к нему (39,4 % от общего импорта), электрические двигатели и генераторы (9,1 %), брусчатка, бордюрные камни и плиты (6,2 %), черные металлы (5 %), полимеры (4,4 %), экстракты дубильные (4%) и другие.



Всего за 11 месяцев Липецкой таможней в доход федерального бюджета РФ перечислены 8 миллиардов 312,55 миллионов рублей.



