Экономика

36 минут назад

Липецкая область наторговала с соседями почти на 3,5 миллиарда долларов

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#внешнеторговый оборот
Липецкая область наторговала с соседями почти на 3,5 миллиарда долларов

3 миллиарда 451,8 миллионов долларов США составил внешнеторговый оборот Липецкой области за 11 месяцев. 

Экспорт составил 2 миллиарда 986,9 миллионов долларов, импорт — 464,9 миллионов долларов. Торговые связи поддерживались с 88 странами ближнего и дальнего зарубежья.

Торговля со странами дальнего зарубежья обеспечила 97 % объема внешнеторгового оборота (3 миллиарда 346,8 миллионов долларов), со странами ближнего зарубежья - 3 % (105 миллионов долларов). 

Основу экспорта (81,6 %) составил экспорт черных металлов ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Среди импорта, который ввозили в регион, преобладали технологическое оборудование и запасные части к нему (39,4 % от общего импорта), электрические двигатели и генераторы (9,1 %), брусчатка, бордюрные камни и плиты (6,2 %), черные металлы (5 %), полимеры (4,4 %), экстракты дубильные (4%) и другие.

Всего за 11 месяцев  Липецкой таможней в доход федерального бюджета РФ перечислены 8 миллиардов 312,55 миллионов рублей.

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#внешнеторговый оборот

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