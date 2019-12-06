В России

11 минут назад

Известный музыкант заявил о деградации русских

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Известный музыкант заявил о деградации русских

Максим Покровский не стесняется в оценке реальности.

Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.

- Основное — это желание сидеть на шпагате. Смотрите, я стою ногами одновременно на двух континентах. Это сложно физически и морально, но безумно увлекательно. Получается, что нахожусь в двух местах одновременно, — признался музыкант.

При этом он заявил, что "кормится" в России. Именно в нашей стране, по признанию Покровского, есть публика, которая кормит его группу. "Публика нас кормит. И не только материально, но и морально", - отметил артист.

Когда разговор зашёл о России и её жителях, то тут музыкант заявил, что "народ убивает алкоголизм, смертность, нищета". "Нация деградирует", - заявил Покровский, но тут же добавил, что "её убивают", потому что "она хорошая и сильная". Но "она выживает", пишет издание «Царь-Град».

По его словам, с 1917 года над россиянами совершалось столько "тяжелых опытов", что народ был "сильно подубит, в том числе генетически". При этом соотечественники сохранили талант и остроумие, добавил музыкант.
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