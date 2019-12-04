В мире

16 минут назад

Казахстан не имеет претензий к России из-за Крыма

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#Крым
Казахстан не имеет претензий к России из-за Крыма

Это не аннексия.

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle. По его словам, аннексия является слишком тяжелым словом применительно к ситуации с Крымом. Политик рассказал, что у Казахстана с Россией изначально были абсолютно доверительные отношения. Благодаря этому Токаев верит в порядочность российского руководства.

По мнению президента Казахстана, минские соглашения являются единственным документом, который может привести к урегулированиюк урегулированию украинского конфликта. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что минские переговоры были начаты по инициативе его предшественника Нурсултана Назарбаева, уточняет «Коммерсант».

Лидеры стран СНГ редко высказываются на тему присоединения Крыма к России в 2014 году, акцентирует РИА Новости. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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#Крым

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