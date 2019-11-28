В Липецке начался сезон школьных карантинов

На вынужденные каникулы отправили три класса.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, сегодня из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ карантин введен в трех классах двух городских школ. В школе №33 на вынужденные каникулы отправили два класса, в школе №49 — один. Классы 39-ой школы выйдут на уроки в понедельник, 49-ой школы — на следующий день, 3 декабря.



В департаменте уточнили, что пока ситуация с сезонной заболеваемостью школьников спокойная.