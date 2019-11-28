Здоровье

55 минут назад

В Липецке начался сезон школьных карантинов

3 875
#карантин #школа
В Липецке начался сезон школьных карантинов

На вынужденные каникулы отправили три класса.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, сегодня из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ карантин введен в трех классах двух городских школ. В школе №33 на вынужденные каникулы отправили два класса, в школе №49 — один. Классы 39-ой школы выйдут на уроки в понедельник, 49-ой школы — на следующий день, 3 декабря.

В департаменте уточнили, что пока ситуация с сезонной заболеваемостью школьников спокойная.
3 875
#карантин #школа

Комментарии (3)

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Василий Степанович

6 минут назад
А что за 39 школа? Где она находится?
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Максим

15 минут назад
Лучшее что есть в школе это карантин!
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///

24 минуты назад
Спокойная...дети ходят с насморком и кашлем, чихают, температуры только нет...
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