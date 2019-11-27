В Липецкой области насчитали 584 роскошных автомобиля

В Липецкой области начислили транспортный налог за 2018 год.

В список автомобилей, транспортный налог на которые исчисляется с повышенным коэффициентом «на роскошь», по итогам 2018 года попали 584 машины, принадлежащие 550 собственникам. Общая сумма налога на «роскошные» автомобили составила более 11 миллионов рублей.



Как пояснили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области, повышающие коэффициенты при расчете транспортного налога на дорогостоящие автомобили применяются с 2014 года. Их значения зависят от года выпуска транспортного средства и средней стоимости, утверждаемой на основании приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Например, за автомобиль «Mercedes-Benz» стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей, 2016 года выпуска с мощностью двигателя 571 лошадиных сил, с учетом повышающего коэффициента 2 придется заплатить более 114 тысяч рублей транспортного налога.



Перечень дорогостоящих автомобилей ежегодно обновляется и размещается на официальном сайте Минпромторга России. В 2019 году в него вошли 1194 транспортных средства. Узнать сумму уже исчисленного налога или рассчитать платеж на следующий налоговый период можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы с помощью сервиса «Налоговый калькулятор — расчет транспортного налога».



Уплатить имущественные налоги необходимо до 2 декабря 2019 года.



