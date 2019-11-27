Общество

сегодня, 16:55

В Липецкой области насчитали 584 роскошных автомобиля

10 931
#транспортный налог
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В Липецкой области насчитали 584 роскошных автомобиля

В Липецкой области начислили транспортный налог за 2018 год. 

В список автомобилей, транспортный налог на которые исчисляется с повышенным коэффициентом «на роскошь», по итогам 2018 года попали 584 машины, принадлежащие 550 собственникам. Общая сумма налога на «роскошные» автомобили составила более 11 миллионов рублей. 

Как пояснили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области, повышающие коэффициенты при расчете транспортного налога на дорогостоящие автомобили применяются с 2014 года. Их значения зависят от года выпуска транспортного средства и средней стоимости, утверждаемой на основании приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Например, за автомобиль «Mercedes-Benz» стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей, 2016 года выпуска с мощностью двигателя 571 лошадиных сил, с учетом повышающего коэффициента 2 придется заплатить более 114 тысяч рублей транспортного налога. 

Перечень дорогостоящих автомобилей ежегодно обновляется и размещается на официальном сайте Минпромторга России. В 2019 году в него вошли 1194 транспортных средства. Узнать сумму уже исчисленного налога или рассчитать платеж на следующий налоговый период можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы с помощью сервиса «Налоговый калькулятор — расчет транспортного налога». 

Уплатить имущественные налоги необходимо до 2 декабря 2019 года. 

10 931
#транспортный налог
2

Комментарии (10)

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ВашЪ

21 минуту назад
Ваш, какое там, на телегах ездили только начальники, а народ пешком ходил - кто побогаче- в лаптях, кто победнее - босиком. А вот #прицаре нашем святом все в каретах ездили!
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Ваш

24 минуты назад
Пря Сталяне народ на телегах ездил!
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всё остальное - хлам

35 минут назад
ну наконец-то, вот он - рост благосостояния! надеюсь, все эти 550 граждан-собственников приличных 584 авто не забыли заплатить налог? или для них опять какая-нибудь "налоговая амнистия"?
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"Порше-Панамера" на котором катается

39 минут назад
наш губернатор посчитали? Его машинка почти 6 миллионов стоит))
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ВАЗы IDIOTAM

49 минут назад
А мою ласточку ржавую "шестерку" посчитали?
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товарищ

53 минуты назад
Вы меня простите , но авто мэрши посчитали?. Их авто заменит 2 трамвая , пусть поменяет. Пора делать обмен.
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ЧЕЛОВЕК

59 минут назад
надо бы проверить 550 человек откуда они взяли деньги на данные автомобили... наверно это честные работяги)))
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Тупорылый осел с елецкого

сегодня, 17:14
А мою кредитную ласточкц лада веста в полном фарше с LSD монитором посчитали
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Мажор

сегодня, 17:09
Мою тачку почему-то забыли посчитать! У меня Ферарри!
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Гость

сегодня, 17:05
Ну правильно это же г... быстро можно посчитать,а вот тех кто концы с концами еле сводит и детей не знает как кормить,очень долго считать и не охото,где б.....я живу!!!!
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