В Липецкой области сухо и морозно

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться на западной периферии антициклона - осадков не ожидается. 28 ноября влияние на погоду начнет оказывать Черноморский циклон, который принесет небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 и 27 ноября - 5-7 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы, 28 ноября — 1-2 градуса мороза, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 ноября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 9 до 14 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов мороза.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 10 до 12 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов мороза.



26 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953 году – 22 градуса мороза.



