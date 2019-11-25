сегодня, 13:20
В Липецкой области сухо и морозно
В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться на западной периферии антициклона - осадков не ожидается. 28 ноября влияние на погоду начнет оказывать Черноморский циклон, который принесет небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 и 27 ноября - 5-7 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы, 28 ноября — 1-2 градуса мороза, что на 1-2 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 10 до 12 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов мороза.
26 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953 году – 22 градуса мороза.