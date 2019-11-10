сегодня, 14:51
Путин и Эрдоган обсудили выполнение меморандума по Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, вопросы сирийского урегулирования. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
Отмечается, что президенты обменялись мнениями по ситуации в идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению соответствующих российско-турецких договоренностей, достигнутых в 2018 году. Кроме того, стороны приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета и отметили решающий вклад стран - гарантов астанинского процесса в подготовку этого мероприятия.
"Подтверждено стремление и далее способствовать продвижению межсирийского политического диалога", - говорится в сообщении.
Пресс-служба также сообщила, что Путин и Эрдоган также обсудили ключевые аспекты российско-турецких отношений.
"Проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений. Дана позитивная оценка поступательному развитию многопланового двустороннего сотрудничества, в частности ходу реализации стратегических проектов в энергетике и в военно-технической сфере. С удовлетворением отмечено, что в конце декабря будет введен в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток", - отметили в Кремле.
Кроме того, сообщили там, в ходе разговора был согласован график предстоящих контактов на высшем уровне.
Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что газ по первой нитке "Турецкого потока" пойдет по трубопроводу с 1 января 2020 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 5 ноября сообщил ТАСС, что точные сроки запуска "Турецкого потока" пока не определены, сообщает tass.ru