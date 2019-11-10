Водолазы нашли разложившийся труп неизвестного при поисках останков убитой студентки

Во время поисков останков убитой в Петербурге девушки водолазы нашли в реке Мойке останки еще одного человека. Источник в следственных органах сообщил об обнаружении скелета неизвестного











В ходе поисков останков тела студентки Санкт-Петербургского государственного университета СПбГУ, в убийстве которой подозревается преподаватель этого учебного заведения Олег Соколов, водолазы нашли в реке Мойке останки другого неизвестного человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Поисково-спасательную службу Санкт-Петербурга».



«Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали», — заявили в организации. Там отметили, что водолазы продолжат поиски в воскресенье, 10 ноября.



Источник ТАСС в следственных органах сообщил, что в реке найден скелет неизвестного человека. «Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела», — отметил он, уточнив, что возбуждение второго дела решается не в отношении преподавателя вуза, а по факту обнаружения останков неизвестного.



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Во время поисков останков убитой в Петербурге девушки водолазы нашли в реке Мойке останки еще одного человека. Источник в следственных органах сообщил об обнаружении скелета неизвестногоВ ходе поисков останков тела студентки Санкт-Петербургского государственного университета СПбГУ, в убийстве которой подозревается преподаватель этого учебного заведения Олег Соколов, водолазы нашли в реке Мойке останки другого неизвестного человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Поисково-спасательную службу Санкт-Петербурга».«Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали», — заявили в организации. Там отметили, что водолазы продолжат поиски в воскресенье, 10 ноября.Источник ТАСС в следственных органах сообщил, что в реке найден скелет неизвестного человека. «Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела», — отметил он, уточнив, что возбуждение второго дела решается не в отношении преподавателя вуза, а по факту обнаружения останков неизвестного.Источник: www.rbc.ru