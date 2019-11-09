Общество

22 минуты назад

Липчанка стала народным секс-символом

4 544
#конкурс #голосование
Липчанка стала народным секс-символом

Ангелина Просветова победила в онлайн-голосовании.

19-летняя липчанка Ангелина Просветова стала победительницей онлайн-номинации в рамках конкурса «Девушка года Playboy 2019». Голосование за народный секс-символ проходило в социальной сети «Вконтакте». За участницу из Липецкой области проголосовали 58,2% пользователей. Ангелине Просветовой отдали 4 565 голосов. Таким образом, липчанка стала победительницей конкурса симпатий, а титул «Девушка года Playboy 2019» жюри ранее отдало 23-летней Алёне Тарасовой из Нижнего Новгорода.

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Напомним, ранее Playboy представил 12 финалисток конкурса «Девушка года Playboy 2019», среди которых - экс-артистка театра танца "Казаки России"Ангелина Просветова. В своей анкете 19-летняя конкурсантка из села Боринское рассказала о себе: "Танцевала 11 лет казачьи танцы, а также народные. В момент обучения в 11 классе работала артисткой балета Государственного театра танца «Казаки России», а после окончания школы решила продолжить заниматься тем, что я люблю. Поступила на руководителя хореографическим коллективом, танцую разные жанры и перевелась в Москву.

В настоящий момент я хореограф и обучаю детей, а параллельно работаю артисткой шоу-балета. Моя работа — это любимое дело, путешествия, новые и интересные знакомства, колоссальный труд над самой собой, за который потом охватывает гордость.

Помимо танцев занимаюсь фотографией. Частые съемки — это глоток энергии, в процессе которых я раскрываюсь с разных сторон и проживаю момент по-разному, перевоплощаясь в разные образы. Так я отвлекаюсь от повседневности и чувствую гармонию с собой. Мне приятны комплименты фотографов в совместной работе".

Фото: www.instagram.com/prosvetova99/

4 544
#конкурс #голосование

Комментарии (5)

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Виктория "vrednayavika" Муданцева

20 секунд назад
ох и дырка
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#Всёнапродажу

1 минуту назад
"Вагинокапитализм"(с)
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* верёвки.

5 минут назад
Какая у неё вкусняшка промеж ног.
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Саша Отвёрткин

10 минут назад
дрочить - непередрочить .....
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КачОК

14 минут назад
Ля какая
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