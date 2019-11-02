Погода в Липецке

30 минут назад

Погода вернулась к климатической норме

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#снег
Погода вернулась к климатической норме

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, ночью существенных осадков не прогнозируется, днем небольшие осадки возможны местами – в виде дождя и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха будут в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дождь и мокрый снег. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла.  

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем - от 2 до 4 градусов тепла.  

День 3 ноября стал самым теплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +13 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 20 градусов мороза. 
188
#снег

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