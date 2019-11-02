30 минут назад
Погода вернулась к климатической норме
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, ночью существенных осадков не прогнозируется, днем небольшие осадки возможны местами – в виде дождя и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха будут в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем - от 2 до 4 градусов тепла.
День 3 ноября стал самым теплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +13 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 20 градусов мороза.