Общество

сегодня, 11:18

Детей в детском саду поселка Культура кормили просроченной кашей

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#питание #дети. нарушения
Детей в детском саду поселка Культура кормили просроченной кашей

Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям совместно с прокуратурой Лебедянского района Липецкой области проведена проверка исполнения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов в МБДОУ детский сад поселка Культура.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям, ходе проверки выявлены следующие нарушения хранения круп: на крупах, находящихся в пластиковых контейнерах, отсутствуют маркировочные ярлыки, что не позволяет определить производителя и сроки годности; в помещении кладовой выявлена перловая крупа с пищевой молью; для питания детей используются хлопья овсяные «Геркулес» с истекшим сроком годности; в приборе для измерения температуры и влажности воздуха в кладовой отсутствует жидкость.

Непригодная в пищу крупа ограничена в обороте.

По факту данных нарушений государственным инспектором Управления составлено заключение для прокуратуры, на основании которого прокуратурой Лебедянского района вынесено постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.18 КоАП РФ. Прокуратурой материалы направлены в Управления Россельхознадзора для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

Постановлением Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям должностное лицо МБДОУ детский сад поселка Культура признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен административный штраф.

Фото: dagestananticorruption.ru

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#питание #дети. нарушения

Комментарии (4)

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гость

38 минут назад
???, а кто команду "фас" даёт ? Трамп , что ли ?
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гость

40 минут назад
???, а до этого на чего было "фас" ? На коррумпированных чиновников ?
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/\/\/\/\

47 минут назад
Я тарелку каши съела: вроде бы немного; но потом меня схватила страшная изжога, у-уух.
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???

50 минут назад
Теперь "фас" на детсады? Сейчас население дерьмом забрызжет!
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