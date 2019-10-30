сегодня, 11:18
Детей в детском саду поселка Культура кормили просроченной кашей
Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям совместно с прокуратурой Лебедянского района Липецкой области проведена проверка исполнения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов в МБДОУ детский сад поселка Культура.
Непригодная в пищу крупа ограничена в обороте.
По факту данных нарушений государственным инспектором Управления составлено заключение для прокуратуры, на основании которого прокуратурой Лебедянского района вынесено постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.18 КоАП РФ. Прокуратурой материалы направлены в Управления Россельхознадзора для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.
Постановлением Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям должностное лицо МБДОУ детский сад поселка Культура признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен административный штраф.
Фото: dagestananticorruption.ru
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