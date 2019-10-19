Происшествия

16 минут назад

Сотрудники полиции начали проверку по факту отстрела животных в Грязях

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#отлов #отстрел #животные
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Сотрудники полиции начали проверку по факту отстрела животных в Грязях

Собак убивали на глазах детей

- Полицейские установят причастных к убийству животных на улицах города Грязи и все обстоятельства произошедшего, сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова.

Как сообщал GOROD48, вчера зоозащитники опубликовали информацию об отстреле животных в Грязях. Происходило это при детях.

Законом запрещен отстрел животных в населенных пунктах.  Службы занимающиеся отловом бездомных животных, должны усыплять их или ловить петлей, помещать в специальные центры содержания, вакцинировать, кастрировать, чипировать и выпускать на улицу либо отдавать людям. 

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#отлов #отстрел #животные
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