Происшествия
16 минут назад
Сотрудники полиции начали проверку по факту отстрела животных в Грязях
Собак убивали на глазах детей
- Полицейские установят причастных к убийству животных на улицах города Грязи и все обстоятельства произошедшего, сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова.
Как сообщал GOROD48, вчера зоозащитники опубликовали информацию об отстреле животных в Грязях. Происходило это при детях.
Законом запрещен отстрел животных в населенных пунктах. Службы занимающиеся отловом бездомных животных, должны усыплять их или ловить петлей, помещать в специальные центры содержания, вакцинировать, кастрировать, чипировать и выпускать на улицу либо отдавать людям.
Как сообщал GOROD48, вчера зоозащитники опубликовали информацию об отстреле животных в Грязях. Происходило это при детях.
Законом запрещен отстрел животных в населенных пунктах. Службы занимающиеся отловом бездомных животных, должны усыплять их или ловить петлей, помещать в специальные центры содержания, вакцинировать, кастрировать, чипировать и выпускать на улицу либо отдавать людям.