Хоккеисты завершили матч мощной дракой

В итоге грубиянам было вынесено рекордное количество штрафных минут.

Липецкие хоккеисты не смогли пройти без потерь трехматчевую домашнюю серию. После побед над «Олимпией» из Кирово-Чепецка (3:2) и «Прогрессом» из Глазова (6:2) подопечные Сергея Рыбина споткнулись в матче с «АК-59» из Перми, уступив – 1:3.

Липчане пропустили уже на 4-й минуте в большинстве, затем отыгрывались весь матч. На 52-й минуте счет и вовсе стал 3:0 в пользу гостей, оборонявшихся очень слаженно. К тому же липчане слабо сыграли в большинстве, например во втором периоде не смогли забить даже при игре «пять на три».

Шайбу престижа все-таки записал на свой счет ближе к концу матча Андрей Малых, реализовав 7-е (!) большинство своей команды.

А в конце встречи встречи сцепились защитники обеих команд липчанин Алексей Яковлев и пермяк Илья Трутнев. Их выяснение отношений чуть не привело к побоищу «команда на команду». В итоге зачинщики получили по 49 (!!!) минут штрафа, включившему в себя по двойному дисциплинарному штрафу до конца игры. В итоге и без того внушительное число штрафных минут в игре обеих команд было доведено до суммарных 128!

Теперь «Липецк» отправляется на выезд и сыграет 24-25 октября в Санкт-Петербурге против «Динамо-Юниора» и 28-29 октября в Кондопоге против «ГУОР Карелии».

МХК «Липецк» - «АК-59» (Пермь) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: Д.Попов (Трутнев, Д.Тунхузин), 03:23 (0:1-бол.). Д.Попов (Д.Тунхузин), 33:13 (0:2). Д.Тунхузин (Трутнев, Д.Попов), 51:51 (0:3-бол.). Малых (Маняхин, П.Аверьянов), 54:24 (1:3-бол.).

Штраф: 57 (команда-2, Косовец-2, Вахромеев-2, Маняхин-2, А.Яковлев-4+5+20+20) - 71 (Неганов-6, Слепынин-2, Д.Иванов-2, команда-2, Константинов-2, Трутнев-8+5+20+20, Репин-2, И.Филиппов-2).

Вратари: Чернов (0:00-59:18, 59:56-60:00) - Харламов.

Броски: 32 (11+11+10) - 29 (10+8+11). Вбрасывания: 33 - 31.

Судьи Н.Красотин (Ярославль), П.Двуреченский, Н.Зубаков (оба - Липецк).

16 октября. Липецк. СК «Звёздный». 1400 зрителей.

Фото: скришнот трансляции МФК «Липецк»