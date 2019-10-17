Тариел Юсубов: «Работник полиции предложил прекратить мое уголовное дело за 500 тысяч рублей»

53-летний фермер из Новой Деревни считает себя жертвой оговора со стороны запутавшейся в долгах бывшей деловой партнерши.

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Тариелу Юсубову - 53 года. Он родился в Грузии, но большую часть жизни прожил в Липецке, куда переехала его семья, когда ему исполнись 16 лет. Здесь поступил в вуз, отсюда ушел в армию. Первым и последним местом работы для него стала милиция. Службу начинал «на земле» - с должности рядового-водителя. На пенсию вышел в 2012 году с должности заместителя командира батальона УМВД России по Липецкой области. Служил бы и дальше, но помешала болезнь, препятствующая работе в правоохранительных органах.После увольнения перед ним встал вопрос о том, что делать дальше. В отличие от многих своих коллег, в магазин охранником он не пошел. Юсубов решил обзавестись своим делом, создав семейное фермерское хозяйство, а точнее, сельскохозяйственный кооператив полного цикла: от выращивания скота и птицы до переработки мяса. В СХПК «Эльвира» он взял свою родню. И работа закипела! На пике деятельности в хозяйстве Юсубова насчитывалось 120 голов крупного рогатого скота, сотни овец, поросята, куры. «Эльвира» стала первым сельхозкооперативом, продукция которого - мясные полуфабрикаты - попала на полки федеральной торговой сети «Пятерочка». Деятельность семейного предприятия оценило министерство сельского хозяйства РФ, и об Юсубове Тариеле Гасан оглы ТРК «Липецкое время» летом 2014 года сняла сюжет.А зимой этого года примерный, как видно из этой телепередачи, фермер из Новой Деревни, глава СПСПК «Эльвира», стал фигурантом уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество в крупном размере»). А в начале октября предприниматель обратился в GOROD48 и заявил, что вынужден придать свою историю огласке, так как считает себя жертвой полицейского произвола и рэкета.- Кооператив развивался и нам была нужна помощь профессионального бухгалтера, чтобы принимать на работу сторонних людей, начислять им заработную плату, делать налоговые отчисления. Летом 2016 года мне порекомендовали Ларису Зиборову. Сказали, что она первоклассный специалист, что сама занимается практически аналогичным со мной бизнесом, что руководит двумя сельскохозяйственными предприятиями.По словам фермера, женщина на первых порах показала себя умным, профессиональным бухгалтером. Работала Зиборова удаленно, но нареканий на нее у Юсубова не было. Более того, грузинские азербайджанцы даже подружились с русской женщиной. Беда, по словам Юсубова, пришла откуда не ждали:- Сначала Лариса взяла у меня в долг незначительную сумму, что-то около 2-3 тысяч рублей, сказав что вернет их в кратчайший срок. Деньги я ей, конечно, дал. И она быстро вернула долг. Лариса даже сказала, что никому не хочет быть должна, поэтому если и занимает у кого-то деньги, то всегда отдает их точно и в срок.Из рассказа Юсубова следует, что постепенно ее просьбы о займах участились, а суммы существенно выросли. Порой ей были нужны 300-400 тысяч рублей. Но всякий раз она возвращала деньги точно в срок. К тому же с организациями, которые возглавляла Зиборова - ООО «Авторитет» и СССППК «Валерия» - у «Эльвиры» были тесные производственные отношения (Юсубов мог передать ей две коровы, получив взамен бычков). Летом 2017 года состоялась первая большая сделка между хозяйствами: житель Новой Деревни приобрел у своего бухгалтера почти 50 голов молодняка КРС на сумму в два миллиона рублей. Все, по словам Юсубова, прошло без сучка, без задоринки: он перечислил на расчетный счет ее организации деньги, забрал бычков. Но…- В марте прошлого года Зиборова позвонила мне и дрожащим от слез голосом попросила о встрече. Она пояснила, что у нее проблемы и ей нужна моя помощь. Не раздумывая, я поехал к ней в липецкий офис, в дом №33 на улице Водопьянова. Когда я приехал, Лариса, вся в слезах, рассказала, что у нее - очень серьезные проблемы. Что ей срочно нужны полтора миллиона рублей. В апреле нашел такие деньги, привез ей. Конечно, спросил о сроке возврата такой огромной суммы. Лариса сказала, что отдаст мне деньги не позже июня. Я, конечно, ей верил, - говорит контрагент Зиборовой.Как раз в это время (в марте-апреле) Юсубов, по его словам, продал стадо откормленных им быков, в том числе и тех, которых приобретал у Зиборовой в мае-июне 2017 года. У него вновь возникла необходимость в закупке молодняка КРС. Поэтому бывший милиционер снова обратился к своему бухгалтеру. Юсубов рассказывает, что Зиборова обрадовалась его предложению, сказала, что у нее есть молодняк, который она ему с удовольствием продаст. Тем более, что эта сделка позволит ей быстрее вернуть ему долг. Но почему житель Новой Деревни просто не забрал у своего бухгалтера бычков в счет уже имевшегося долга?- В старой известной кинокомедии ее герой сказал: «Не путай личную шерсть с государственной». Личное имущество и имущество организации нельзя смешивать воедино ни при каких обстоятельствах, иначе очень легко запутаться и все потерять. Тем более, повторюсь, я верил Ларисе Валерьевне, никакого подвоха от нее я не ждал. В этом случае меня подкупила высказанная ею готовность досрочно вернуть долг, - отвечает на обывательский вопрос Тариел Юсубов.По словам Юсубова, в апреле 2018 года он подписал с Зиборовой договор купли-продажи сельскохозяйственных животных. Фермер утверждает, что передал лично Зиборовой 1,5 млн рублей, а она как руководитель СССПК «Валерия» дала ему соответствующие документы о получении денег:- После этого наше общение с Ларисой практически прекратилось. Скот мне онане предоставила, став «кормить завтраками», встреч избегала. В ходе очередного телефонного разговора она пояснила, что быков у нее пока нет, но как только появятся, то она их обязательно мне передаст. Я возмутился тому, что она продала мне несуществующий скот, а она просила прощения и сказала, что ей просто нужны были деньги, так как у нее «очень, очень большие проблемы» и она должна деньги каким-то «серьезным людям».А в начале мая Зиборова, как говорит Юсубов, позвонила ему, попросила о встрече, сказав, что у нее есть деловое предложение. Он надеялся, что она собирается обсудить сроки и условия поставки скота по договору купли-продажи и возврата полученной от него суммы займа, но ошибся. Лариса будто бы многократно извинилась перед ним за причиненные ему переживания, еще раз пообещала, что в установленный срок вернет и заем, и бычков по договору от 27 апреля, а в конце снова попросила денег.- Если честно, то я прямо опешил от такой наглости! Но Лариса поспешила меня успокоить, сказав, что не просит деньги в долг, а хочет предложить купить ее дом с земельным участком в селе Кривка Усманского района. Недвижимость она оценила в 350 тысяч рублей. Я видел ее дом и земельный участок. На нем ранее содержался скот и там можно было организовать филиал моей фермы. Учитывая, что некоторые мои родственники, соучредители кооператива «Эльвира», живут в Уманском районе, я согласился на это предложение, - говорит Юсубов.10 мая Зиборова получила от Юсубова 350 тысяч рублей. После этого подписанный договор купли-продажи дома и земельного участка был сдан на регистрацию в МФЦ. Однако позже Юсубов узнал, что продавец обратилась в МФЦ с заявлением о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности на его имя по договору купли-продажи дома и земельного участка и вовсе перестала выходить на контакт.В июне обманутый собственник обратился в Усманский районный суд с исками о расторжении договора купли продажи сельскохозяйственных животных от 27 апреля и принятии решения о проведении регистрации права собственности на жилой дом и земельный участок по договору от 10 мая. В гражданских процессах ответчица утверждала, что ни дом с землей, ни скот она истцу не продавала, и что эти договора - фиктивные, которые Юсубов заставил ее подписать вопреки ее воле.- Зачем мне было заставлять человека, которому я полностью доверял, которому дал деньги без процентов, без залога, «переводить» долг на организацию и отбирать дом с землей в мае 2018 года, то есть еще до истечения срока возврата займа? - возмущается Юсубов. И сам же отвечает на этот вопрос:- Ее действия - ни что иное, как способ защиты, избранный Зиборовой. Ведь очень выгодно выглядеть бедной овечкой, у которой страшный «нерусский» пытается отобрать жилье и бизнес, чем прожженной аферисткой, которая воспользовалась доверием и обманула меня в общей сложности на 3 миллиона 350 тысяч рублей! Если бы я был страшный «нерусский», она бы себя так не вела. Но дело в том, что я - доверчивый, добрый человек, который всегда готов прийти на помощь. И Лариса Валерьевна решила этим воспользоваться.Районный суд, разобравшись в обстоятельствах дела, встал на сторону Юсубова. Все его исковые требования были удовлетворены. С Зиборовой взыскали деньги за продажу «несуществующих» животных, а также приняли решение о перерегистрации ее дома и земельного участка на имя истца.- Видимо, не желая возвращать долги и недвижимость, Лариса Зиборова обратилась в правоохранительные органы и заявила, что Тариел Юсубов не покупал у нее скот в 2017 году. Она назвала заключенный договор купли-продажи фиктивным, обвинив его в желании незаконно получить субсидию от государства. Не разобравшись в ситуации, сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Липецкой области принимают решение о возбуждении в отношении моего клиента уголовного дела по части третьей 159 статьи Уголовного кодекса РФ, руководствуясь лишь голословными показаниями гражданки Зиборовой, - комментирует адвокат главы СПСПК «Эльвира» Максим Стрельников.Адвокат загибает пальцы. Во-первых, договор заключен между двумя хозяйствующими субъектами. Во-вторых, деньги со счета кооператива Юсубова ушли на расчетный счет продавца, все это зафиксировано в банковской выписке. В-третьих, Юсубов лично нанимал людей и технику, чтобы забрать приобретенный им скот, и в полиции знают имена этих лиц. В четвертых, бычков ему отдавала лично Лариса Зиборова - в месте нахождения ее кооператива, где все приспособлено для содержания скота, и тому есть доказательства, так же имеющиеся в распоряжении органов предварительного расследования. В-пятых, при таких обстоятельствах Юсубову положена субсидия от государства.- При изложенных обстоятельствах в действиях Юсубова полностью отсутствует состав преступления, а потому, возбужденное в отношении него уголовное дело подлежит прекращению по реабилитирующим обстоятельствам, - считает адвокат.Максим Стрельников удивляется и тому, что уголовное дело было возбуждено в ноябре 2018 года, а Тариела Юсубова известили об этом только 21 января этого года.- Для меня это стало шоком! Представьте, каково было мне, бывшему сотруднику милиции, получить такое известие! Но даже в тот момент я подумал: ладно, ничего страшного, они профессионалы, разберутся в ситуации. Но нет. Расследование продолжается уже на протяжении десяти с лишним месяцев, хотя я искренне не понимаю, о каком составе преступления здесь может идти речь! - говорит Тариел Юсубов.Семейный бизнес с той поры дал крен, ведь Юсубов и члены его семьи стали сначала статистами «масок-шоу»: обыска дома автоматчиками, перепугавшими четверых его несовершеннолетних внуков, а потом и следственных действий. Уголовное дело, фигурантом которого он является, фермер считает заказным.- По моему мнению, оперативные сотрудники полиции стали крышей для Ларисы Зиборовой, которая, по моим сведениям, в Липецке имеет связи в правоохранительных органах. Иначе почему сотрудники полиции Александр В. и Дмитрий И. , встречая меня на улице и у магазинов, наставали на том, чтобы я отказался от своих требований к Зиборовой? В противном случае полицейские намекали мне на большие проблемы. Я не внял их требованиям и в результате стал фигурантом уголовного дела. Более того, подобный разговор состоялся у меня с одним из указанных лиц еще и летом этого года: мне вновь предложили отказаться от своих требований. Работник полиции предложил прекратить мое уголовное дело за 500 тысяч рублей. Взамен мне предложили помощь в прекращении моего уголовного дела. Если же я откажусь, то пугали возбуждением еще одного уголовного дела по мошенничеству, что и случилось в августе, - говорит страшные вещи фермер из Новой Деревни.Имена полицейских, которые вели с Юсубовым подобные переговоры, известны руководству УМВД РФ по Липецкой области и УФСБ РФ по Липецкой области - на их имена Тариел Юсубов написал соответствующие заявления. Но пока давят только его. Например, под смехотворным предлогом в полиции отказываются возбудить в отношении Ларисы Зиборовой уголовное дело по заявлению Юсубова по мошенничеству с продажей дома в Кривке (ее типа не могут найти). В минувшие выходные ветеринарная организация, с которой у жителя Новой Деревни заключен договор, отказались выдавать ему справки на скот, который он хотел забить и отправить на ярмарку. А во вторник на территорию его фермы пришли те самые полицейские, которых он считает коррупционерами, и провели еще один обыск...- В своей жизни я руководствуюсь принципами, привитыми мне отцом в детстве: живи честно и справедливо, не делай зла, добивайся всего только своим собственным трудом. Я - честный человек. И прошу одного: оставить меня и мою семью в покое, - говорит фермер Юсубов.В УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 отказали в комментариях по уголовным делам о мошенничестве, возбужденных в отношении Тариела Юсубова.. Тариел Юсубов отвез корреспондента GOROD48 в село Кривка в дом, который де-юре его, а де-факто Ларисы Зиборовой. Как и следовало ожидать, она была на месте. Узнав о цели визита, женщина сказала, что подумает над тем, чтобы рассказать свою правду (но какой-то мужчина, который был рядом, сказал, что решать, даст она комментарии или нет, будут даже не в полиции, а в органе покруче). Позже Зиборова на связь не выходила и на телефонные звонки не отвечала.