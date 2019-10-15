В России
25 минут назад
В 30 регионах России идут обыски у сотрудников ФБК
Это связано с уголовным делом по отмыванию денег
В 30 регионах России проходят обыски в штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного Алексеем Навальным, а также по месту жительства некоторых сотрудников региональных подразделений некоммерческой организации. Об этом во сообщают Известия со ссылкой на на сайте Следственного комитета России.
"Сегодня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования", - говорится в пресс-релизе.
Некоторых сотрудников ФБК вызвали к следователям для допросов. Навальный и директор ФБК Иван Жданов сообщили, что обыски начались и в офисе фонда в Москве, где силовики ломали дверь. Суд арестовал счета ФБК — установлено, что деньги на них поступали из иностранных источников.
В августе СК возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016-2018 годах сотрудники фонда и другие "лица, имеющие отношение" к нему, получили от третьей стороны деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем". За это грозит до семи лет лишения свободы.
"Сегодня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования", - говорится в пресс-релизе.
Некоторых сотрудников ФБК вызвали к следователям для допросов. Навальный и директор ФБК Иван Жданов сообщили, что обыски начались и в офисе фонда в Москве, где силовики ломали дверь. Суд арестовал счета ФБК — установлено, что деньги на них поступали из иностранных источников.
В августе СК возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016-2018 годах сотрудники фонда и другие "лица, имеющие отношение" к нему, получили от третьей стороны деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем". За это грозит до семи лет лишения свободы.